На крупнейшем заводе по производству айфонов в Китае протестуют рабочие

На крупнейшем заводе по производству смартфонов Apple в городе Чжэнчжоу в Китае произошли столкновения рабочих и полиции. Полиция подавила протест сотрудников предприятия против низких зарплат и условий труда.

На видеозаписях, распространённых в социальных сетях, сотни рабочих противостоят полицейским, многие из которых – в белых защитных костюмах и с пластиковыми щитами. На кадрах слышно, как участники протеста жалуются на зарплату и санитарные условия.

Протесты начались во вторник утром. Рабочие возмутились, что компания Foxconn – субподрядчик Apple – не выплатила им 25 тысяч юаней (3,5 тысячи долларов) за два месяца работы, как обещала при найме. В четверг компания Foxconn заявила, что причиной путаницы в оплате труда стала "техническая ошибка", и принесла извинения.

Также рабочие недовольны тем, что коллег с положительным тестом на COVID-19 не изолируют от остальных. Foxconn назвала эту информацию "абсолютной неправдой", не упомянув тесты, но заверив, что в общежитии проводятся "стандартные процедуры дезинфекции" перед заселением новых сотрудников.

В рамках политики "нулевой терпимости к COVID-19" китайские предприятия работают по замкнутому циклу: рабочие живут на фабриках без каких-либо внешних контактов. В октябре рабочие завода в Чжэнчжоу стали массово увольняться, после чего Foxconn пришлось нанимать новых сотрудников, обещая "привлекательные бонусы". Сообщается, что благодаря этому на работу заступило более ста тысяч новых работников.

Тем не менее Apple предупредила, что количество поставок iPhone 14 будет снижено из-за сбоев их производства на заводе в Чжэнчжоу.