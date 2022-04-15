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На Льва Шлосберга составили протокол по статье о дискредитации армии

Лев Шлосберг

На главу псковского отделения "Яблока" Льва Шлосберга составили протокол по статье о дискредитации армии за пост на закрытой странице во "ВКонтакте". Аналогичный протокол был составлен также на жену Шлосберга.

Как рассказал политик, предметом протокола является прямая видеоцитата из эфира федерального канала месячной давности.

Вечером 14 апреля сотрудники Центра по противодействию экстремизму остановили машину, в которой находился Лев Шлосберг. Политик направлялся в Москву на съезд партии "Яблоко". После составления протокола Льва Шлосберга отпустили из отдела полиции, административное дело будет рассмотрено в Псковском городском суде.

"Статья 20.3.3 КоАП предназначена для того, чтобы люди замолчали. Перестали говорить то, что считают нужным и правильным, о нашей стране, ее жителях, правах и свободах, о политике властей. Идеальная цель этой статьи – чтобы люди испугались даже думать. Достичь этой цели невозможно", – написал политик.

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