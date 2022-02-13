"Яблоко" объявило сбор подписей против войны России с Украиной

Партия "Яблоко" объявила сбор подписей против войны России с Украиной. Текст петиции опубликован на сайте партии. Адресатом станет "российское руководство", говорится в сообщении.

Подписи под обращение поставили председатель федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский, председатель партии Николай Рыбаков, члены федерального политкомитета, в том числе Борис Вишневский, Лев Шлосберг, Эмилия Слабунова и сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв.

"Война с Украиной, которую готовит Путин, принесёт горе людям, разрушит семьи, погубит тысячи жизней. В этой войне невозможно победить. Любой её исход будет катастрофой для России, — говорится в обращении. — Каждый из нас, каждый из вас несет всю полноту ответственности за то, чтобы это не произошло!"

Сбор подписей под обращением к руководству запланирован не только в интернете, но и в партийных офисах. В регионах, где это разрешено во время пандемии, "Яблоко" планирует проводить протестные акции.

В конце января ещё одну петицию против войны опубликовал российский Конгресс интеллигенции. Документ под названием "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве" подписали больше пяти тысяч человек.

Западные разведки подозревают Россию в подготовке полномасштабного вторжения на территорию Украины. На брифинге на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия готова вторгнуться на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, то есть, до 20 февраля. Более 30 стран мира призвали граждан покинуть Украину или зарегистрировать своё пребыванием там на родине.

Москва обвинения отрицает и называет их провокацией. Поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины заявляют, что атаку готовит Киев — там это тоже отрицают.