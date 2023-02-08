На Люсю Штейн завели уголовное дело о фейках про российскую армию

В России в отношении участницы группы Pussy Riot, муниципального депутата Люси Штейн возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию. Об этом рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее о возбуждении уголовного дела против Штейн сообщал телеграм-канал Mash.

По словам собеседника агентства, 27 марта 2022 года Штейн опубликовала в твиттере комментарии, в которых "под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил России военных преступлений". Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет, сказал источник.

Mash также сообщил, что поводом для уголовного дела стали твиты от 27 марта. В этот день Штейн участвовала в обсуждении в социальной сети появившегося в интернете видео, где, предположительно, украинские военные стреляли по ногам пленным россиянам.

Штейн сказала "Медузе", что узнала об уголовном деле из СМИ, ни её, ни адвоката не уведомляли. "Не понимаю, зачем они столько ресурсов тратят (как минимум бумагу переводят) на людей, которые не в России", - добавила Штейн, напомнив о нескольких заочных приговорах по делам о фейках про армию.

В 2021 году Люсе Штейн назначили год ограничения свободы по "санитарному делу". После полномасштабного военного вторжения России в Украину она уехала из России, срезав электронный браслет ФСИН. МВД объявило её в розыск.