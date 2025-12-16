На Михаила Зыгаря составлен протокол о "нежелательной" организации

Басманный суд Москвы зарегистрировал протокол на писателя Михаила Зыгаря, которому вменяют участие в деятельности "нежелательной" организации. Внимание на это во вторник обратила "Медиазона".

Издание отмечает, что протокол поступил в суд 16 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена. Что именно послужило поводом для обвинения, неизвестно.

В феврале прошлого года Генпрокуратура признала "нежелательной" в России организацией фонд по борьбе с пропагандой XZ foundation, при поддержке которого Зыгарь вместе с режиссером Ильей Хржановским сняли серию анимационных роликов "Великие русские злодеи".

В июле 2024 года суд в Москве заочно приговорил Михаила Зыгаря к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о военных "фейках". Поводом для преследования стал пост в соцсетях об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

Сейчас Зыгарь находится не в России. Он активно выступает против российского вторжения в Украину. В октябре 2022 года российские власти объявили писателя "иноагентом". В конце 2023 года вышла книга Михаила Зыгаря "Война и наказание" о том, "как Россия уничтожала Украину".