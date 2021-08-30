На МКС найдены трещины ещё в одном российском модуле

Космонавты при обследовании Международной космической станции нашли несквозные трещины на самом старом модуле — "Заря". Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев. Он опасается, что со временем они начнут расползаться, учитывая, что ранее сквозные трещины были обнаружены на другом российском модуле МКС.

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По словам Соловьёва, системы российского сегмента МКС сильно изношены. Производители оборудования не дают гарантию, что после 2025 года оно не начнет выходить из строя, добавил генеральный конструктор . В основном это касается герметичности корпуса и сложных вычислительных средств, которые выработали свой ресурс."На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят",— сказал Соловьев.

В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - отметил он. Ранее Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивал в 10-15 миллиардов рублей.

История с дырками и трещинами в российском сегменте МКС, которые становятся причинами утечек кислорода, тянется не первый год. Все началось в августе 2018 года с отверстия в обшивке корабля "Союз". В ее появлении сначала обвинили самих космонавтов, но потом выяснилось, что оно было просверлено ещё на Земле, во время сборки космического корабля. Новая утечка воздуха была зафиксирована на МКС спустя год.

В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз. Последовательная герметизация отсеков станции позволила установить, что причина утечки - трещина в российском сегменте станции - "Звезда". Космонавты заделали её герметиком, однако утечка воздуха продолжилась. В мае этого года Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха в российском модуле МКС. В июле поиск трещин возобновили.