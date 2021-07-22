На московский театр "Современник" пожаловались в прокуратуру

Общественная организация "Офицеры России" пожаловалась в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на спектакль театра "Современник" "Первый хлеб". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление организации.

Представители организации называют спектакль "предельно неуважительным к защитникам Отечества", ссылаются на "чрезмерное использование ненормативной лексики" и "неприкрытую пропаганду однополой любви". Также они утверждают, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини спектакля, роль которой исполняет Лия Ахеджакова.

Представители ветеранского движения заявили, что несмотря на уважение к искусству, не могут не заметить "вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление" ветеранов и членов их семей. "Офицеры России" потребовали изменить спектакль к 23 июля, когда его должны показать на сцене во второй раз. Премьера состоялась 19 июля.

Спектакль "Первый хлеб" по пьесе Рината Ташимова поставил в московском театре "Современник" польский режиссер Бениамин Коц . "Герои „Первого хлеба“ — обычные люди, живущие в очень маленьком городе на очень большой реке. Они зависли где-то в безвременье — между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками. В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Быть свободными — невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное себе может разве что бабушка Нурия (героиня Лии Ахеджаковой)", —говорится в аннотации к спектаклю на сайте "Современника".