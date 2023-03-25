"На нас объявили охоту". История любви в стране ненависти

21-летний гражданин Китая Хаоян приехал в Россию, потому что влюбился в русский язык. Он начал обучение на факультете филологии Казанского университета и познакомился с живущим в Москве грузином Гелой, недавно получившим диплом фармацевта. Молодые люди полюбили друг друга, начали жить вместе и снимать об этом ролики в Тик-токе. Они собрали вокруг себя большую и доброжелательную аудиторию. Недавно их аккаунт “Китаеза и Груеза” попался на глаза гомофобам, которые начали преследовать Гелу и Хаояна, угрожать им расправой. После жалоб гомофобов в полицию блогерам постоянно звонят сотрудники уголовного розыска, требуют явиться в участок и заплатить штраф. По словам юристов, которые помогают жертвам гомофобии, недавно полицейский бегал по аптекам Казани, пытаясь найти Гелу. Паре пришлось уехать из Казани, потому что после задержания Хаояна могут депортировать в Китай. О своем сопротивлении невежеству и борьбе за любовь Гела и Хаоян рассказали Радио Свобода.



– Как вам удалось найти друг друга?

В Китае много однополых открытых пар

Гела: Это получилось в приложении для знакомств, которого больше нет в России. Случайно мне в качестве предложения для общения начали попадаться люди из Казани, хотя я искал парня в Москве. Но из-за слетевших настроек сайта я увидел аккаунт Хаояна. Я удивился, какой он красивый, и написал ему в инстаграме. Я ни на что не рассчитывал, кроме общения, из-за того, что мы жили в разных городах. 2 декабря 2020 года Хаоян быстро мне ответил, и мы стали иногда переписываться. Он спрашивал меня о значении афоризмов и словосочетаний в русском языке. 26 января 2021 года Хаоян неожиданно написал, что летит в Москву. Я предложил ему встретиться и погулять по городу. Мы все дни не могли друг от друга отлипнуть из-за сильных чувств, но ни на что не рассчитывали. 6 февраля в день отъезда Хаояна мы рискнули преодолеть свой страх отношений на расстоянии и решились встречаться. Мы полтора месяца общались в интернете, но вскоре я не выдержал и купил билеты в Казань, затем Хаоян приехал снова в Москву. И в этот момент случился поворот сюжета. Моя двоюродная сестра постоянно за мной следила и ссорила меня с родителями из-за моих увлечений – аниме, музыки в стиле K-pop и Тик-тока. Она заметила мои видео с Хаояном и отправила их всем родственникам. Сделала мне аутинг. Никто в моей православной грузинской семье не знал о моей ориентации. Родители написали, что ждут меня вечером на разговор, но я не пришел к ним в этот день. Через несколько дней я поехал домой за вещами. Родители кричали на меня несколько часов и стояли на своей гомофобной позиции. Старшие родственники потребовали, чтобы я отказался от фамилии, перестали со мной общаться. Я уехал в Казань, мы сняли квартиру, я устроился на работу в аптеку. И мы жили счастливо, радуясь каждый день нашим отношениям. Геям в России не так просто из-за гомофобии найти постоянного партнера и серьезные отношения.

– Хаоян, почему вы решили приехать в Россию?

Для меня российская гомофобия стала шоком

Хаоян: В школе у нас был предмет “русский язык”. Я им так заинтересовался, что захотел продолжить изучение русского языка. Это увлечение привело меня к поступлению в Казанский университет и переезду в Россию. Все до недавнего времени в России у меня было хорошо: одногруппники-китайцы знали о моей ориентации и нормально к этому относились. Китайцы, живущие в больших городах, толерантный народ, несмотря на гомофобное правительство. По городам моей страны можно открыто гулять с парнем за руку. В Китае много однополых открытых пар. Есть рекомендация правительства мужчинам, особенно звездам, не выглядеть женственно. Но его, как правило, игнорируют. Для меня, если честно, российская гомофобия стала шоком.

– Было ли вам сложно в отношениях из-за разницы культур, к которым вы принадлежите?

Хаоян: Я в начале нашей истории очень плохо знал русский язык: мы с помощью переводчика общались.

Гомофобы начали писать, что убьют нас, казнят и кастрируют

Гела: Мы общались на русском языке, но, если не понимали друг друга, то использовали переводчик. Сначала нам было сложно, но мы привыкли друг к другу и стали обмениваться особенностями наших культур.

– Что вас объединило?

Гела: Мы влюбились в душу друг друга, а потом нашли общие увлечения. Хаоян, как и я, слушает K-pop, сошлись наши вкусы в еде. Потом у нас появилось новое увлечение – снимать ролики для Тик-тока.

Хаоян: Я не собирался ни с кем в России встречаться, но, когда увидел, какой Гела милый и добрый, то мое сердце растаяло. Гела мне подарки делает и еду чаще готовит. Он не такой ленивый, как я.

– Часто ли в Казани вы страдали от нападок гомофобов?

Гела: Гомофобы в интернете на нас всегда внимание обращали, но не так активно как сейчас. Гомофобы в реальной жизни нам редко попадались, но часто нас оскорбляли расисты. Особенно от этого страдал Хаоян. Ему орали на улицах вслед оскорбления по признаку национальности. Когда я в Казани работал в аптеке, скандальные клиенты переходили на ксенофобские высказывания и кричали мне, чтобы я валил из России, унижали и обзывали меня. Один клиент обещал пожаловаться на меня. Когда я сказал, что тоже могу пожаловаться, клиент ответил: “Куда? В министерство помойного дерьма и оскорблений по национальному признаку в адрес жителей Кавказа?" Хотя я родился в России и постоянная регистрация у меня в Москве. Я стараюсь на это внимание не обращать – на всех ксенофобов нервов не хватит. Но в марте известный гомофоб Тимур Булатов организовал травлю. Гомофобы начали писать, что убьют нас, казнят и кастрируют. Мы получили огромное количество оскорблений и угроз. З марта преподавательница университета, где учится Хаоян, сказала, что ей звонили из полиции и сказали, что кто-то из иностранных студентов снимает "гейский контент". Преподавательница посоветовала уважать ценности России, иначе полиция накажет нарушителя.

4 марта мне пришло сообщение от незнакомого человека "я из уголовного отдела Казани по факту заявления на вас, ответьте мне. Я спросил в соцсетях, что лучше делать в такой ситуации. Мне посоветовали не отвечать. Со мной связались юристы правозащитной организации “Дело ЛГБТ+”. Они тоже посоветовали игнорировать любые сообщения. Вскоре в китайском приложении, где переписываются китайские студенты, живущие в России, началось из-за нас волнения. Хаояна там все пытались найти. Потом ему написал незнакомый китаец и скинул сообщение от некой девушки, мол, она наша поклонница, дружит с полицейским, он хороший, если вы с ним встретитесь и заплатите штрафик, то будете счастливо жить дальше. Адвокаты сказали, что это не подписчица наша, а опер. Потом мы ответили на звонок полицейского, он сказал, что если мы придем нему и заплатим штраф, то сможем дальше жить спокойно. Дальше с ним уже общались адвокаты. Они сказали, что мы болеем и прийти не сможем. Опер тогда стал искать меня во всех аптеках города и показывал сотрудникам аптек мое фото. Заведующая одной из аптек прислала мне скрин с камеры с изображением этого полицейского. Очень, конечно, странно что сотрудники уголовного розыска вместо поиска преступников бегают по аптекам за мной.

– Что с вами происходит сейчас? Как вы себя чувствуете в такой ситуации?

Гомофобы есть во всех странах, но российским гомофобам развязали руки

Гела: Мы уехали из Казани, перестали ходить на работу и в университет. Сейчас мы встречаемся с правозащитниками и ЛГБТ-активистами. Мы думаем, чем можно ответить Булатову в юридической плоскости. Гомофобы продолжают нас травить. Они утверждают, что на нас уже возбудили дело за пропаганду так называемых "нетрадиционных сексуальных отношений", нас ищут ФСБ и полиция. Гомофобы говорят, что, как только нас поймают, Хаояна депортируют в Китай, а меня отправят к родителям на перевоспитание. С каждым днем наш рейтинг в глазах гомофобов растет. На днях, как сказали гомофобы, нас обсуждали в администрации президента, сам Путин обсуждал жизнь Гелы, а Си Цзиньпин приехал в Москву за Хаояном, чтобы увезти его на Родину.

– Почему вы не хотите эмигрировать?

Гела: Мы граждане двух разных стран. Может так получится, что в стране, где мы будем просить убежище, мне его предоставят, а Хаояна отправят в Китай. Мы, конечно, уедем, если ситуация совсем выйдет из под контроля.

– Почему вы приняли такое смелое решение – рассказывать публично о жизни однополой пары в стране, где власть поддерживает гомофобию и трансфобию?

Гела: Сначала Тик-током я занимался. Я снимал про K-pop шуточки, про дорамы и лакорны. С Хаояном мы стали снимать вместе видосы. Это очень понравилось нашей аудитории. Когда кузина на меня донесла родителям, я решил сделать каминг аут в Тик-токе. Аудитория меня приняла, поддержала, и к ней присоединились новые люди. Мы поняли что людям нужно то, что мы делаем, и мы будем продолжать. Потому что ЛГБТ-людей в России много, и мы имеем право быть счастливыми. Невозможно быть счастливым и свободным человеком, находясь "в шкафу". Гомофобы есть во всех странах, но российским гомофобам развязали руки. И теперь они могут, как Булатов, портить людям жизнь. Если все ЛГБТ-блогеры замолчат, то остальные тоже уйдут "в шкаф". Тогда гомофобы точно победят, и счастливой жизни в России ни у кого не будет.

Я могу это сравнить с тем, что было в фашистской Германии, когда врагами немецкого народа объявили евреев и ЛГБТ-людей

Комментарий Радио Свобода дал юрист организации “Дело ЛГБТ+” Константин Бойков:

– Полиция сейчас, по нашим сведениям, проводит проверку и собирает сведения о Геле и Хаояне. Полицейские пытаются узнать, в частности, в каком помещение проходили съемки видео для Тик-тока наших доверителей. Сейчас все представители ЛГБТ-сообщества живут под прицелом гомофобов. Гела и Хаоян страдают от совместных действий полиции и гомофобов, которых поощряет государство. Тимур Булатов хвастается, что и в Москве он не оставит ребят в покое. Я могу это сравнить с тем, что было в фашистской Германии, когда врагами немецкого народа объявили евреев и ЛГБТ-людей. Очень удобно отвлекать граждан от проблем внутри страны, переводя внимание на ЛГБТ-людей. До принятие недавних гомофобных законов в России редко возбуждали дела за так называемую "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений” среди несовершеннолетних. Уже с начала этого года дела за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений” среди взрослых возбуждают постоянно. Дискриминация ЛГБТ-людей давно уже стала в России обыденностью. Поощряемые властью, такие как Булатов, пользуются своей безнаказанностью и легко находят сторонников. Я надеюсь, что в будущем, когда пройдут темные времена, гомофобия и гомофобные законы станут в глазах большинства россиян чем-то постыдным.