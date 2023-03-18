Ника Водвуд: "Не пытаюсь жить, как будто ничего не происходит"

24 февраля 2022 года Ника Водвуд (Nixelpixel), феминистка, популярная блогерка и иллюстраторка, публично выступила против войны с Украиной. С тех пор почти все посты в инстаграме и видео на YouTube активистки посвящены поддержке Украины и антивоенному сопротивлению. Она осуждает действия российских властей и просит россиян не верить пропаганде: "С тех пор, как я увидела и прочитала все про Бучу, не получается говорить и даже формулировать нормально мысли, просто адская дереализация. Это геноцид: людей пытали, и убивали, и насиловали. И все ещё пытают, и убивают, и насилуют. Этих людей больше не вернуть и ничего не сделать. И это всё навсегда. Всё это навсегда". В марте Минюст России признал Нику Водвуд иностранным агентом. О своем отношении к этому статусу она рассказала Радио Свобода.

– Вы считаете статус иноагента унижением вас со стороны российского государства или поводом для гордости?

Я уехала из России, чтобы у меня была свобода говорить

– Я прочитала причины добавления себя в список и подумала "ну, всё так". Во всем поддерживаю Украину, осуждаю войну, пропагандирую ЛГБТКИА+. Меня не унижает, что государство это видит. Это унизительно для государства, что такие вещи являются причинами для репрессий. Если бы я жила в России, я думаю, мне было бы очень страшно, потому что фактически этот механизм заставляет тебя замолчать, остаться без социальной поддержки и без денег, потому что все будут бояться к тебе прикасаться. Но я за границей, поэтому это событие для меня стало скорее поводом для рефлексии и осознания того, что я все делаю правильно.

– ​Вы собираетесь предварять свои сюжеты и посты фразой, что Минюст признал вас иностранным агентом?

– Не буду ничего ставить и не буду писать отчетов, продолжу снимать видео и высказываться по тем же темам. Потому что у меня есть такая возможность. Я уехала из России, чтобы у меня была свобода говорить, что думаю, без риска уголовного преследования. Я использую эту свободу как могу. Если это значит, что я не смогу вернуться домой, значит, не буду возвращаться. Повторюсь, всё так, потому что у меня есть эта возможность –​ есть виза, работа, зарплаты хватает на жилье и еду, меня поддерживают близкие, есть психотерапевт, есть правозащитники, которые будут помогать мне судиться. Есть силы всё разрулить, нет ощущения безысходности и критичной небезопасности. Это важно говорить. Нельзя просто думать, что кто-то более или менее храбрый.

– Вы как человек, который давно интересуется политикой и общественными темами, предполагали, что Россия начнет полномасштабную войну с Украиной? Как изменилась ваша жизнь после 24 февраля?

– Я не предполагала возможности полномасштабного вторжения, потому что, к своему большому стыду, за долгие годы привыкла к постоянному российскому давлению в сторону Украины, к войне в Донбассе, к оккупации Крыма, и в моем поле внимания были преимущественно внутрироссийские проблемы. 24 февраля стало неким wake-up call, я как будто проснулась и наконец-то осознала весь ужас и глубину происходящего. Раньше я, помимо феминизма и политизированных тем, много рассказывала о своей жизни, но после 24 февраля это изменилось. Первые несколько месяцев я публиковала только всё, что связано с войной, помогала собирать деньги, распространяла правозащитные материалы, видео снимала редко и старалась, чтобы они либо были про войну, либо без откровенной оторванности от реальности. С российскими компаниями работать перестала, потеряла треть спонсоров на Patreon и несколько тысяч подписчиков, какое-то время мы жили на сбережения. Начала много волонтерить, потом нашла работу. Еще я первые месяцы чувствовала себя очень одиноко из-за того, что многие не то что молчали о войне, а даже никак не поменяли свою деятельность. Словно ничего особенного не произошло.

–​ Что вы думаете об известных людях, популярных блогерах, которые молчат о войне?

– Многие меня очень разочаровали, я злилась и не могла в это поверить. Рационально я понимаю, что у всех очень разное состояние, контекст, кто-то не может порвать связь с Россией и боится потерять возможность навещать родственников, у кого-то не получается найти вне России работу, кто-то боится того, что даже не может четко сформулировать. Но также я смотрю на успешных людей, у которых в десятки раз больше денег, чем у меня, и вопрошаю, почему же ты не перевезешь маму в Турцию, почему не переселишься в квартиру поменьше и не поживешь на сбережения какое-то время, пока не найдешь альтернативные источники заработка? У тебя же широкие связи, выход на аудиторию, так много разных возможностей. Неужели нельзя хоть как-то высказаться?

–​ Вы долго решались однозначно выступить против войны и встать на сторону украинцев?

Это же война России с Украиной, поэтому каждый россиянин волей-неволей является частью происходящего

–​ Нет, я той же ночью сделала короткое видео, просто с текстом на черном фоне, в котором выразила солидарность с украинками и украинцами, сказала, что это не просто война Путина, а это война России с Украиной, и мы все должны что-то делать. Потом ещё 26 февраля выложила более подробное видео, объяснила, что происходит и почему, как помогать. Также у меня есть видео про коллективную вину и ответственность россиян, мобилизацию, необходимость уехавшим высказываться против войны, "русофобию".

– ​ Что вы думаете о коллективной ответственности россиян за войну?

– Я разделяю вину, ответственность, коллективную вину и коллективную ответственность. Все россияне несут коллективную ответственность. Это же война России с Украиной, поэтому каждый россиянин волей-неволей является частью происходящего. Да, я не виновата в том, что правительство развязало войну. Я не выбирала, в какой стране родиться, но это всё уже произошло. Я существую в этом мире, как россиянка, и уже только из-за этого связана с войной и со всем, что будет происходить после её окончания. Передо мной стоит выбор, что делать с теми картами, которые мне выпали, и я выбираю брать ответственность и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать украинцев и бороться.

–​ Есть ли у вас сейчас силы на творчество, не связанное с войной?

– Не знаю, иногда. Мне кажется, в публичном творчестве должна быть не столько обязательная тема войны, сколько поддержка Украины словами и действиями, своими решениями, каким идеям и людям давать площадку, с кем сотрудничать.

–​ Вы по-прежнему волонтерите в организации помощи украинским беженцам mademoisellemartina_org? Как именно вы помогаете пострадавшим от войны?

Мой мир и весь мир изменился навсегда

– Сейчас у нас пауза в работе, потому что проект ищет финансирование. Это бесплатные эвакуационные автобусы. Сначала мы возили в разные страны ЕС, искали людям жилье, одежду, лечение, но потом сконцентрировались только на автобусах в Австрию. Дальше уже подключалась местная организация Train of Hope. Беженцам можно было брать с собой животных.

Я работала там полгода: вела социальные сети, постила объявления, отвечала на все вопросы, настроила систему регистрации. В некоторых случаях помогала людям уже на месте – встречала в аэропорту, ездила в центр регистрации, сопровождала в больницу.

–​ "Я принимаю всю правду этой войны и всю правду этой жизни. Я плачу и отстраняюсь, смотрю прямо и отворачиваюсь, делаю и застываю, но всегда я знаю правду и выбираю жить с этой правдой" – ​ это ваши слова. В чем заключается эта правда?

– Имелось в виду принятие правды об этой войне и её зверствах, российского империализма, глубоко укоренившейся ксенофобии в умах россиян, и того, что мой мир и весь мир изменился навсегда.

–​ Как вы справляетесь с такой правдой о войне?

– Когда я гуляю с собакой, радуюсь чему-то, вижусь с друзьями, то может быть, и не думаю обо всем этом, но я не пытаюсь это забыть, закрыть на это глаза, жить, как будто ничего не происходит.

–​ Российские власти вас признали иноагентом в том числе из-за того, что вы уже давно поддерживаете ЛГБТ-людей. Что вы думаете о новых гомофобных законах? Зачем они нужны во время войны с Украиной?

Они расширяют возможности для политических репрессий

– Думаю, они расширяют возможности для политических репрессий, а также уводят внимание общественности с действий государства на очередного внутреннего врага. Чтобы люди побольше писали доносы на ЛГБТКИА+ и поменьше критиковали власть. Это хорошо встраивается в антизападную идеологию, которую Путин постоянно озвучивает. А может быть, это еще депутаты так выслуживаются.

–​ Вы сейчас живете не в России. Планируете ли вы вернуться в Россию? Какие условия вам для этого будут нужны?

– Не знаю, сейчас не хочу об этом думать. Поскольку активизмом я прежде всего занимаюсь в формате видео, не так важно, где я живу.

– Как вы думаете, вам удалось своими видео и постами изменить отношение ваших подписчиков к войне?

– Надеюсь.