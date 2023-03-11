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Ресурсный центр для ЛГБТ переехал из-за гомофобных охранников

Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге был вынужден переехать из-за агрессивных действий охранников в отношении посетителей. Об этом сообщило местное издание It’s My City.

Необходимость в переезде из бизнес-центра возникла после того, как у здания сменился собственник и нанял другую охранную фирму. Новые охранники негативно высказывались о посетителях комьюнити-центра, обсуждали их внешность, ставили под сомнение их гендерную идентичность, провоцировали на разговоры о политических взглядах, рассказали в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Там вспомнили, что однажды охранник в состоянии алкогольного опьянения пришёл на мероприятие комьюнити-центра, чтобы "выяснить, что тут происходит", начальник охраны за него заступился, а администрация бизнес-центра устранилась от решения проблем.

В декабре 2022 года Ресурсный центр для ЛГБТ решил, что "лучше будет переехать" и объявил сбор средств на переезд. Директор организации Арсений Пастухов пояснил, что центру важно создавать и поддерживать уважительное и принимающее пространство для ЛГБТК+ персон региона. Актуальный адрес Ресурсного центра можно узнать по запросу.

  • В октябре 2022 года Минюст России внёс Ресурсный центр для ЛГБТ в реестр "иноагентов".
  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.

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