На "Новую газету" составили ещё один протокол о дискредитации армии

На "Новую газету" составили ещё один протокол о дискредитации вооружённых сил России. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на карточку дела в Таганском суде Москвы.

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова уточнила, что протокол был составлен ещё в декабре 2022 года. Поводом для него стало интервью журналистки Татьяны Брицкой с протоиреем Андреем Кордочкиным - священником Русской православной церкви, выступающим против войны в Украине.

В сентябре 2022 года суд в Москве оштрафовал "Новую газету" на 400 тысяч рублей по статье о дискредитации российской ариии. Тогда поводом для этого стали статьи Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, в которых, как утверждает издание, вооруженные силы России вообще не упоминались. В июле и августе того же года "Новую газету" штрафовали по статье о "распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации". Общая сумма штрафов составила 650 тысяч рублей.

"Новая газета" приостановила выпуск 28 марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину, из-за невозможности объективно освещать события в Украине в условиях военной цензуры. В начале сентября суд аннулировал ее издательскую лицензию.

После приостановки выпуска "Новой газеты" в России часть редакции переехала за границу и начала выпуск издания "Новая газета. Европа".

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