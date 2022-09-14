"Новую газету" оштрафовали за дискредитацию российской армии

Таганский районный суд Москвы оштрафовал издание "Новая газета" на 400 тыс. рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России. Иск в суд на "Новую газету" подал Роскомнадзор. В самой "Новой газете" указывают, что в материалах, которые суд счел дискредитирующими - это статьи Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, - вооруженные силы России вообще не упоминались.

Редакция "Новой газеты" упомянула, что административное дознание по делу не проводилось, полиция не установила факт правонарушения, а вместо экспертизы к делу прилагались три экспресс-заключения: все они были анонимными, так что подтвердить экспертную квалификацию их авторов невозможно. "Новая газета" намерена обжаловать решение суда.