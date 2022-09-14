Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Новую газету" оштрафовали за дискредитацию российской армии

Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов

Таганский районный суд Москвы оштрафовал издание "Новая газета" на 400 тыс. рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России. Иск в суд на "Новую газету" подал Роскомнадзор. В самой "Новой газете" указывают, что в материалах, которые суд счел дискредитирующими - это статьи Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, - вооруженные силы России вообще не упоминались.

Редакция "Новой газеты" упомянула, что административное дознание по делу не проводилось, полиция не установила факт правонарушения, а вместо экспертизы к делу прилагались три экспресс-заключения: все они были анонимными, так что подтвердить экспертную квалификацию их авторов невозможно. "Новая газета" намерена обжаловать решение суда.

  • "Новая газета" приостановила выпуск 28 марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину, из-за невозможности объективно освещать события в Украине в условиях военной цензуры. В начале сентября суд аннулировал ее издательскую лицензию.
  • После приостановки выпуска "Новой газеты" в России часть редакции переехала за границу и начала выпуск издания "Новая газета - Европа".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG