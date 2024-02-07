На оккупированных территориях снова будет досрочное голосование

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей разрешили досрочное голосование на выборах президента России, в том числе на дому. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на местные назначенные Россией избиркомы.

По закону, досрочное голосование возможно "в труднодоступных или отдалённых местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях". По словам председательницы запорожского избиркома Галины Катющенко, "в связи с условиями СВО [так российские власти называют войну в Украине – РС]" вся территория региона признана труднодоступной.

В сентябре 2023 года на оккупированных территориях тоже проводилось досрочное голосование. По данным ЦИК, тогда досрочно там проголосовали от 26 до 53% всех избирателей – в зависимости от региона.

Ранее ЦИК России опубликовала "особенности" проведения выборов в период военного положения, которое действует на оккупированных территориях. Среди прочего ЦИК разрешила голосовать не по паспорту, аккредитовывать журналистов "в особом порядке", а также перемещать бюллетени и другие документы "в безопасное место" в случае угрозы.

ЦИК оправдала такие меры "необходимостью обеспечить безопасность всем участникам голосования". Некоторые из положений прямо противоречат федеральному закону "О выборах президента России".

Российские власти объявили об аннексии четырёх регионов Украины осенью 2022 года. При этом там продолжаются боевые действия, ни один из регионов не находится полностью под контролем России. Голосование на территории этих регионов, проведённое в 2023 году (выборы в российские региональные парламенты) не было признано Украиной и странами Запада как легитимное.