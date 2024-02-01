Розы от диктатора. Который "не вечен"

Владимир Путин в сотый раз "поговорил с вечностью", поздравив Патриарха Кирилла с юбилеем интронизации. Борис Надеждин наоборот объяснил Путину, что он не вечен, как и другие диктаторы.

Власти Таиланда проявили строптивость, не захотев уважить просьбу своих российских коллег. Кто еще из традиционных "друзей России" совершал подобные акции неповиновения?

Госдума пишет письмо турецкому султану, а если точнее Конгрессу США, про то что нехорошо когда американскими ракетами сбивают российские самолеты. Пока пишут, очередные ракеты топят катер "Ивановец", и опять же якобы в результате наводки НАТОвского самолета-разведчика, как утверждают Z-военкоры.

Об этом - эксперты программы "Лицом к событию": Андрей Колесников, Рубен Меграбян и Михаил Притула. Ведущая Елена Рыковцева

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