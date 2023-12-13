ЦИК России разрешил перемещать бюллетени при военном положении

ЦИК России опубликовал "особенности" проведения выборов в период военного положения. Сейчас оно действует на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Среди прочего ЦИК разрешил голосовать не по паспорту, аккредитовывать журналистов "в особом порядке", а также перемещать бюллетени и другие документы "в безопасное место" в случае угрозы.

Кроме того, местным российским избиркомам разрешено сокращать время голосования и не публиковать сведения о своих членах и избирательных участках. Также журналистам запретили снимать людей на участках без их согласия.

ЦИК оправдал такие меры "необходимостью обеспечить безопасность всем участникам голосования". Некоторые из положений прямо противоречат федеральному закону "О выборах президента РФ".