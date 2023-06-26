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На онлайн-кинотеатр Okko составили три протокола об "ЛГБТ-пропаганде"

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал три административных дела об "ЛГБТ-пропаганде" среди несовершеннолетних против онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поводом для составления протоколов стали 16 фильмов, среди них – "Бриджит Джонс: грани разумного", "Черный лебедь", "Английский цирюльник", "Отличница легкого поведения", "Немножко беременны" и другие.

Заседания суда по административным делам пока не назначены.

Ранее по этой же статье были оштрафованы онлайн‑кинотеатры Premier и "Триколор Кино и ТВ" на 4 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно.

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. По закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, за это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для организаций.
  • После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов, многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание нетрадиционных сексуальных отношений.
  • Закон был резко раскритикован правозащитными и ЛГБТ+ организациями, отметившими, что он усиливает стигматизацию и дискриминирует сообщество ЛГБТ+.

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