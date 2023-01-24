На отца уехавшего из России Тимофея Кулябина завели уголовное дело

Уголовное дело о растрате возбуждено против бывшего директора новосибирского театра "Красный Факел" Александра Кулябина. Его сын Тимофей, бывший главный режиссер этого театра, весной 2022 года покинул Россию из-за антивоенной позиции.
По данным областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено при участии региональных управлений ФСБ и МВД по статье "растрата денежных средств в особо крупном размере". Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"По месту жительства подозреваемого проведены обыски, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", – сообщило ведомство. Ущерб от действий Кулябина оценивается в один миллион 800 тысяч рублей.
- 23 декабря 2022 года Александр Кулябин был уволен с должности директора театра "Красный Факел", который он возглавлял 23 года. Это произошло после того, как его сын Тимофей дал интервью радиостанции "Народная волна Чикаго", в котором негативно отозвался о войне в Украине, развязанной Россией.
- 21 декабря "Красный факел" отменил январские и февральские показы спектаклей "Онегин" и "Дикая утка" Тимофея Кулябина. Кулябин-младший в апреле покинул театр, как утверждалось, "по собственному желанию" и уехал в Германию. В сентябре состоялась премьера его спектакля "Платонов" в Берлине. В мае Большой театр отменил показы оперы "Дон Паскуале" в постановке Кулябина.
- Тимофей Кулябин – один из известных театральных режиссеров в России. Его спектакли "Три сестры", "Онегин" и "Дети солнца" получали главную российскую театральную премию "Золотая маска". С 2015 по 2022 год он был главным режиссером в театре "Красный факел".
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