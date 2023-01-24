На отца уехавшего из России Тимофея Кулябина завели уголовное дело

Уголовное дело о растрате возбуждено против бывшего директора новосибирского театра "Красный Факел" Александра Кулябина. Его сын Тимофей, бывший главный режиссер этого театра, весной 2022 года покинул Россию из-за антивоенной позиции.

По данным областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено при участии региональных управлений ФСБ и МВД по статье "растрата денежных средств в особо крупном размере". Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"По месту жительства подозреваемого проведены обыски, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", – сообщило ведомство. Ущерб от действий Кулябина оценивается в один миллион 800 тысяч рублей.