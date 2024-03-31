На Первом канале заявили о чипах, вживлённых в напавших на "Крокус"

Бывший глава российского бюро Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский в эфире федерального телевидения заявил, что в мозги исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" якобы могли быть имплантированы чипы.

На эфир программы "Время покажет" на Первом канале российского телевидения, где прозвучало это утверждение, обратило внимание издание The Moscow Times.

"Исполнителям отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, были чипы вставлены, поскольку сейчас нейробиология позволяет управлять человеком", - сказал Овчинский, заявление которого никто из присутствующих в студии не оспорил.

Издание "Подъём" в свою очередь приводит комментарий ведущего ток-шоу Анатолия Кузичева: он заявил, что к нему в эфир попадают "не случайные люди, всегда с серьёзными компетенциями и репутацией".

Чипирование людей и якобы возможность при помощи чипов управлять их сознанием - популярный сюжет различных конспирологических теорий.