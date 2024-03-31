На Первом канале заявили о чипах, вживлённых в напавших на "Крокус"

Бывший глава российского бюро Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский в эфире федерального телевидения заявил, что в мозги исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" якобы могли быть имплантированы чипы.
На эфир программы "Время покажет" на Первом канале российского телевидения, где прозвучало это утверждение, обратило внимание издание The Moscow Times.
"Исполнителям отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, были чипы вставлены, поскольку сейчас нейробиология позволяет управлять человеком", - сказал Овчинский, заявление которого никто из присутствующих в студии не оспорил.
Издание "Подъём" в свою очередь приводит комментарий ведущего ток-шоу Анатолия Кузичева: он заявил, что к нему в эфир попадают "не случайные люди, всегда с серьёзными компетенциями и репутацией".
Чипирование людей и якобы возможность при помощи чипов управлять их сознанием - популярный сюжет различных конспирологических теорий.
- 22 марта несколько вооружённых автоматами людей ворвались в концертный зал на окраине Москвы, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу по собравшимся зрителям. Затем они подожгли зал, спровоцировав сильный пожар, в результате которого обвалилась крыша здания. Число погибших при теракте, по последним данным, составило 144 человека, 551 человек пострадал, есть и те, кто до сих пор числятся пропавшими без вести.
- Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Российское следствие пока официально не заявляло о заказчиках и организаторах нападения, утверждалось, однако, что у подозреваемых были контакты с некими украинскими националистами. По делу о теракте арестованы, как утверждают следственные органы, четверо его исполнителей и пятеро их соучастников, большинство из них - граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители предположительно столкнулись с жестокими пытками при задержании и на допросах.
- Ряд российских чиновников высшего звена, включая секретаря Совбеза Николая Патрушева, заявляют, что за организацией теракта стоят украинские власти, при этом не приводя никаких доказательств. О возможной причастности Украины говорил и президент Владимир Путин. Киев все обвинения категорически отвергает.
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