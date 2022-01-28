На Пискарёвском кладбище перед визитом Путина обработали сугробы

На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге перед визитом президента России Владимира Путина провели санитарную обработку сугробов. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на сотрудницу кладбища Маргариту Николаеву.

По её словам, ранее подобная санитарная обработка никогда не проводилась. Николаева также рассказала, что на кладбище заклеили несколько камер, а на крыше музейного павильона действительно дежурили снайперы. Она уточнила, что в предыдущие годы снайперы также были. По словам сотрудницы кладбища, люди, которые несли венок от имени президента провели две недели на карантине. На кладбище их привезли на специальной машине, и они репетировали проход с венком в стороне ото всех.

Во время визита Путина Пискарёвское кладбище было закрыто для посещения остальных людей. Общественный транспорт проезжал мимо без остановок, было перекрыто несколько улиц и эвакуированы автомобили. Издание "Фонтанка" пишет, что почти три десятка ветеранов и желающих почтить память погибших во время блокады пришли к Пискарёвскому кладбищу. Они ждали пока президент возложит цветы и уедет, только после этого их пустили.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ожидание было не таким уж долгим. По его словам, собравшихся у кладбища задержали не больше чем на десять минут.

Путин принес цветы к братской могиле, в которой был похоронен его брат, умерший ребёнком в блокаду. Президент также возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".