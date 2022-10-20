Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.

Как сообщил Минфин, средства пойдут, в частности, на исполнение социальных обязательств перед гражданами – к ним преимущественно относятся различные денежные выплаты. Также выделенный триллион потратят на замещение государственных заимствований, погашение госдолга и бюджетные кредиты регионам.

Ранее Мишустин предупреждал, что и в следующие три года бюджет России будет дефицитным. Покрывать расходы рассчитывают с помощью государственных заимствований и средств из ФНБ. Для покрытия дефицита в 2023 году из фонда планируют изъять 1,96 триллиона рублей.

Согласно заключению Счётной палаты, к концу 2024 года объёмы ФНБ будут составлять 3,7% от ВВП – минимальную долю за двадцать лет. На начало октября 2022 года они составляли 8,1% от ВВП, или почти 10,8 триллиона рублей. В сентябре размер фонда тоже сократился более чем на триллион рублей.