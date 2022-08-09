Минфин "виртуально" тратит замороженные резервы

В Фонде национального благосостояния России уменьшились запасы валюты. В реальности этого случиться не могло: золотовалютные резервы были заморожены в результате санкций, введённых против России в ответ на её вторжение в Украину. На отчёты Минфина обратило внимание издание VPost.

Согласно отчётам ведомства, валюта начала исчезать из ФНБ в июне 2022 года. За два месяца российские запасы евро сократились почти на 1,6 миллиарда долларов, или на 3%. Уменьшаются также резервы в британских фунтах и японских иенах.

О "виртуальной конвертации" валюты ранее говорила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. "Расходование ФНБ в условиях, когда заморожены золотовалютные резервы, не сопровождается продажей валюты", – признавала она в июне.

В результате "виртуальной конвертации" меняется лишь формальный владелец замороженных средств: от Минфина они переходят к Центробанку. "Получив" валюту, Центробанк взамен выдаёт Минфину рубли. Центробанк не ответил на запрос VPost.

Фактически схема представляет собой запуск "печатного станка" для наполнения государственного бюджета, писало издание The Moscow Times в июле 2022 года.

За июнь и июль Минфин потратил почти 120 миллиардов рублей, что сопоставимо с "исчезнувшей" валютой из ФНБ, пишет VPost. Почти 86% из них ушло на покупку облигаций "Аэрофлота" и докапитализацию Газпромбанка.