Минфин "виртуально" тратит замороженные резервы

В Фонде национального благосостояния России уменьшились запасы валюты. В реальности этого случиться не могло: золотовалютные резервы были заморожены в результате санкций, введённых против России в ответ на её вторжение в Украину. На отчёты Минфина обратило внимание издание VPost.
Согласно отчётам ведомства, валюта начала исчезать из ФНБ в июне 2022 года. За два месяца российские запасы евро сократились почти на 1,6 миллиарда долларов, или на 3%. Уменьшаются также резервы в британских фунтах и японских иенах.
О "виртуальной конвертации" валюты ранее говорила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. "Расходование ФНБ в условиях, когда заморожены золотовалютные резервы, не сопровождается продажей валюты", – признавала она в июне.
В результате "виртуальной конвертации" меняется лишь формальный владелец замороженных средств: от Минфина они переходят к Центробанку. "Получив" валюту, Центробанк взамен выдаёт Минфину рубли. Центробанк не ответил на запрос VPost.
Фактически схема представляет собой запуск "печатного станка" для наполнения государственного бюджета, писало издание The Moscow Times в июле 2022 года.
За июнь и июль Минфин потратил почти 120 миллиардов рублей, что сопоставимо с "исчезнувшей" валютой из ФНБ, пишет VPost. Почти 86% из них ушло на покупку облигаций "Аэрофлота" и докапитализацию Газпромбанка.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию страны Запада заморозили почти половину золотовалютных резервов России: 300 миллиардов средств в долларовом эквиваленте из 640 миллиардов. Также Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России.
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