На пороге засухи. Крымскому полуострову опять не хватает воды

Спустя четыре месяца после катастрофы на Каховской ГЭС аннексированный Россией Крым оказался на пороге очередного водного кризиса. Из-за дефицита осадков водохранилища стремительно мелеют, вода по Северо-Крымскому каналу на полуостров не поступает, а подземных запасов не хватит на то, чтобы полностью обеспечить водные потребности. В ближайшие месяцы в Крыму может возникнуть нехватка даже питьевой воды.

В аннексированном Крыму заметно снизился уровень воды в водохранилищах. В сентябре из резервуаров потратили около 16 млн кубометров воды, тогда как поступило в них чуть более 2,5 млн кубометров, говорится в отчете местного гидрометцентра. Дефицит вызван отсутствием дождей на полуострове. В бассейнах большинства крымских рек выпало от 2% до 39% от нормы осадков. Из-за этого некоторые реки частично пересохли, а в некоторых (например, в низовьях Бельбека, самой полноводной реки Крыма) зафиксирована стоячая вода.

"Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу октября 2023 года составил 147,8 млн кубических метров, что на 15,8 млн кубических метров меньше, чем месяц назад", – говорится в метеорологической сводке. Для сравнения: к концу прошлого лета водные запасы были на треть больше нынешних (200 млн кубометров). Почти столько же (197 млн кубометров) было в начале этого лета.

На территории Крыма действуют 23 водохранилища. Только три из них заполнены на три четверти от расчетного объема и более: Изобильненское водохранилище в окрестностях Алушты (85% от объема, или 11,3 млн кубометров), Загорское водохранилище в Бахчисарайском районе (83%, или 23,2 млн кубометров) и Симферопольское водохранилище в столице Крыма (76%, или 27,4 млн кубометров). Некоторые резервуары при этом истощаются на глазах. В Белогорском и Тайганском водохранилищах осталось всего 32% и 16% от проектного объема. Это происходит из-за того, что воду из них усиленно сбрасывают в реку Биюк-Карасу, которая питает обмелевший Северо-Крымский канал. Если в канале не будет воды, без водоснабжения останутся многие населенные пункты на юго-востоке полуострова.

Последствия катастрофы на Днепре

Основной причиной резко обозначившейся нехватки воды в Крыму стало разрушение дамбы Каховской ГЭС в июне этого года. После этого события вода перестала поступать в стратегически важный для всего полуострова Северо-Крымский канал, объясняет директор Института водных проблем и мелиорации Национальной Академии аграрных наук (НААН) Украины Михаил Яцюк.

"Ситуация с водоснабжением Крыма после катастрофы на Каховской ГЭС вернулась к тому восьмилетнему периоду, который был до этого, когда Крым обеспечивался водными ресурсами за счет природно-климатических условий, то есть за счет выпадавших там осадков, которые собирались в накопительных источниках. Они использовались в первую очередь для питьевого водоснабжения", – рассказал Яцюк в беседе с Радио Свобода.

Весной 2022 года российские войска, вторгшиеся в Херсонскую область, возобновили подачу воды в Северо-Крымский канал, "чтобы обеспечить все потребности. Определенным образом, на небольшой период, это им удалось. Были заполнены все возможные накопительные источники, часть воды была аккумулирована в самом русле канала", – напоминает эксперт.

Но после того как из-за разрушения дамбы Каховское водохранилище фактически перестало существовать, аннексированный полуостров лишился "единственного надежного источника водоснабжения и единственного источника функционирования всех отраслей экономики".

"Восемьдесят пять процентов потребностей Автономной Республики Крым обеспечивались работой Северо-Крымского канала, главным ресурсным источником которого было Каховское водохранилище. И это одна из причин, почему нужно восстанавливать Каховское водохранилище, потому что Крым без ресурсов этого водохранилища, без работы Северо-Крымского канала, полноценно функционировать не сможет", – подчеркивает Михаил Яцюк.

Насосы не спасут

В конце сентября назначенный Россией спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что до тех пор, пока дамба Каховской ГЭС не будет восстановлена, днепровскую воду в Северо-Крымский канал будут перекачивать при помощи специальных насосов. "Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать", – заявил представитель оккупационной администрации.

При этом назначенный Кремлем руководитель аннексированного полуострова Сергей Аксенов ранее говорил, что "построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным". По его оценкам, остатков воды в Северо-Крымском канале хватит максимум до конца октября.

Директор Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк считает проект перекачки днепровской воды в канал неосуществимым: "Во-первых, Днепр в районе Херсона и в районе Каховского водохранилища является условно зоной разграничения боевых действий. В этих условиях возможности оккупантов осуществлять какие-то меры для того, чтобы обеспечивать подачу воды из новообразованного русла и из новообразованных морфологических составляющих Днепра в Северо-Крымский канал, нереалистичны. Они отсутствуют на сегодняшний день. Во-вторых, мы должны понимать, что в сложившейся ситуации ресурсов Днепра без Каховского водохранилища недостаточно для того, чтобы обеспечивать Крым и потребности водопользователей прилегающих областей – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской. Поэтому [заявления оккупационных чиновников] – это информационная кампания, направленная на то, чтобы успокоить население, подобно тому, как ранее они говорили, что будут добывать воду со дна Азовского моря или подавать ее [в Крым] из Краснодарского края", – объясняет эксперт.

Грядет водный коллапс

Сейчас Крым может рассчитывать только на атмосферные осадки и на подземные источники. По мнению ряда крымских ученых, имеющихся водных ресурсов полуострова хватит на то, чтобы обеспечить бытовые потребности населения. При нынешнем уровне потребления накопленные запасы можно растянуть на 450–500 дней, то есть почти на полтора года.

Однако Михаил Яцюк уверен в том, что уже в ближайшие месяцы Крымский полуостров может столкнуться с настоящим водным кризисом, как это уже случалось в 2020–2021 годах, поскольку местные ресурсы не безграничны.

"Источники ресурсов, которые они наполнили путем переброски стоков в Северо-Крымский канал, быстро истощаются. Поскольку местных ресурсов в Крыму недостаточно, если Северо-Крымский канал не возобновит работу, уже в этом году Автономная Республика Крым будет испытывать дефицит. Особенно учитывая, что предыдущие восемь лет очень истощили местные запасы грунтовых подземных вод, а многие водные объекты, которые столетиями там были, вообще исчезли. И это снова будет территория чрезвычайной ситуации в плане водообеспечения даже для питьевых нужд", – говорит директор Института водных проблем и мелиорации НААН.

Лето 2020 года в Крыму было засушливым, отчего уровень воды в водохранилищах естественного стока упал до минимума. Обильные осадки в осенне-зимний период не смогли исправить ситуацию. В результате в нескольких городах и районах Крыма был введен график подачи воды. В наибольшей степени проблема коснулась Симферополя, Ялты, Алушты и Белогорского района. Вода в дома местных жителей поступала по три часа утром и вечером, при этом она была цвета ржавчины и имела неприятный запах. Такую воду можно было использовать только в технических целях, а для питья и приготовления пищи крымчане приобретали бутилированную воду.

"Скорее всего, минимум год вода в Крым не будет поступать. При условии нашей деоккупации мы тоже не сможем обеспечить крымчан на первых порах водой", – предупреждал в июне генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Бывший глава Комитета по водному хозяйству и орошаемому земледелию Автономной Республики Крым Александр Лиев считает, что в своем нынешнем виде Северо-Крымский канал нормально работать не сможет. После деоккупации проблему водоснабжения полуострова придется решать заново: "Старой системы подачи воды в Крым из Днепра уже не будет. Технологии и инженерные подходы середины прошлого века после таких разрушений использовать нерационально. Будет новый проект", – приводит слова экс-чиновника издание "Флот 2017". По мнению Лиева, на модернизацию канала уйдет не менее 3,5 лет и понадобится не менее 500 млрд гривен (13,6 млрд долларов). Только через пять лет после запуска обновленной системы водоснабжения произойдет восстановление природного баланса и негативные последствия оккупации будут преодолены.

История канала

До первой половины XX века значительная часть территории Крыма страдала от дефицита влаги и считалась зоной рискованного земледелия. В таких условиях заниматься сельским хозяйством и создавать промышленные предприятия было затруднительно. Для решения проблемы в первые десятилетия советской власти на полуострове построили несколько водохранилищ естественного стока, а в 1961–1971 годах была создана оросительно-обводнительная система под названием Северо-Крымский канал.

Канал начинается на реке Днепр, в районе городов Таврийск и Новая Каховка, заходит в Крым через Перекопский перешеек и далее проложен по северо-восточной части полуострова до самой Керчи. Реализация этого проекта стала возможной после того, как в 1955–1958 годах на Днепре построили Каховское водохранилище. Длина основной ветки канала составила без малого 403 километра, а общая протяженность всех трубопроводов и ответвлений достигла 11 тыс. километров.

Создание Северо-Крымского канала оживило засушливые северные районы Крыма. В этой части полуострова даже появилась возможность заниматься рисоводством, которое требует большого количества влаги. Кроме того, водой из канала наполнялись отстойники-кислотонакопители крупного химического предприятия – производственного объединения "Титан". По состоянию на 2013 год по Северо-Крымскому каналу на полуостров поступало более 1,5 млрд кубометров воды в год.

После аннексии Крыма в 2014 году подача воды из Днепра была перекрыта при помощи бетонной дамбы, построенной на территории Херсонской области. Это привело к прекращению активной сельскохозяйственной деятельности в северных районах полуострова, а также стало одной из причин пересыхания кислотонакопителей завода "Крымский Титан". В результате в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вредных веществ, часть местного населения пришлось эвакуировать.

На протяжении восьми лет назначенные Россией власти полуострова безуспешно пытались найти способ обеспечить регион водой. В 2015 году была разработана программа водоснабжения стоимостью 60 млрд рублей (около 1 млрд долларов по тогдашнему курсу). Она предполагала бурение скважин и переброску русел рек.

Крымские ученые предупреждали о том, что предложенные меры малоэффективны и к тому же наносят большой урон окружающей среде. Бурение скважин не способно обеспечить полуостров необходимыми объемами воды и приводит к исчерпанию подземных резервуаров. Это, в свою очередь, ведет к засолению почв, которые становятся малопригодными для сельского хозяйства. Очистка и переброска русел горных рек, а также строительство водозаборов также вредят природе: близлежащие источники воды пересыхают, животные и растения погибают.

Альтернативные способы обеспечить Крым водой также оказались неосуществимы по различным причинам. От идеи перекачивать пресную воду с Кубани в Крым по трубам, проложенным по дну Керченского пролива, отказались из-за нехватки водных ресурсов в Краснодарском крае. Проект опреснения морской воды оказался слишком дорогим. Российские власти аннексированного Крыма не отказывались от его реализации, но никаких работ в этом направлении не велось.

Пик водных проблем пришелся на засушливый 2020 год. От катастрофы Крым спасли обильные осадки, выпавшие весной и в начале лета 2021 года. В целом за время, прошедшее с момента аннексии до начала полномасштабной войны, крымчане привыкли к тому, что с водой в любой момент могут случиться перебои. "Удивление и негодование притупляется", – рассказывал в одном из интервью Радио Свобода в 2021 году крымский общественный активист Алексей Ефремов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, возобновив подачу воды в Крым. По оценке Михаила Яцюка, это было сделано "в нарушение всех нормативов и правил эксплуатации".

Наконец, в июне 2023 года, после разрушения дамбы Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища уровень воды в Северо-Крымском канале вновь начал стремительно падать. Оккупационные власти региона возобновили альтернативные проекты по водоснабжению. Так, до 1 декабря этого года государственное унитарное предприятие "Крымгеология" обязали пробурить и обустроить четыре скважины в разных районах Крыма.