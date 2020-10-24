Пробурить до воды. Кризис с засухой в Крыму в фотографиях

Рядом с рекой Салгир пытаются пробурить скважины и добраться до воды. Полуостров охвачен засухой. Экологи против такого решения вопроса с водоснабжением и предупреждают о последствиях. Но их вряд ли послушают. Кризис с водой решить практически невозможно после того, как Украина перекрыла 400-километровый канал, по которому на полуостров поступала вода до аннексии Крыма Россией в 2014 году.
23 сентября ограничения подачи воды в ночное время были введены в Алуште, Партените и Малом Маяке. В Симферополе режим включения воды только в определенные часы действует с начала сентября. В некоторых районах воду стали подавать один раз в день – в основном вечером. Всего же режимное водоснабжение или подвоз воды введены в 29 населённых пунктах Крыма.
Однако большая часть из 5,8 млрд рублей, выделенных правительством России на решение проблем с водой на Крымском полуострове, уйдет именно Севастополю, где располагается база Черноморского флота России. Такая политика вызывает протесты у населения центральных районов Крыма.
О ситуации в Севастополе Радио Свобода на днях рассказал журналист Давид Аксельрод.
23 сентября ограничения подачи воды в ночное время были введены в Алуште, Партените и Малом Маяке. В Симферополе режим включения воды только в определенные часы действует с начала сентября. В некоторых районах воду стали подавать один раз в день – в основном вечером. Всего же режимное водоснабжение или подвоз воды введены в 29 населённых пунктах Крыма.
Однако большая часть из 5,8 млрд рублей, выделенных правительством России на решение проблем с водой на Крымском полуострове, уйдет именно Севастополю, где располагается база Черноморского флота России. Такая политика вызывает протесты у населения центральных районов Крыма.
О ситуации в Севастополе Радио Свобода на днях рассказал журналист Давид Аксельрод.
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