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Крым

Пробурить до воды. Кризис с засухой в Крыму в фотографиях

Рядом с рекой Салгир пытаются пробурить скважины и добраться до воды. Полуостров охвачен засухой. Экологи против такого решения вопроса с водоснабжением и предупреждают о последствиях. Но их вряд ли послушают. Кризис с водой решить практически невозможно после того, как Украина перекрыла 400-километровый канал, по которому на полуостров поступала вода до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

23 сентября ограничения подачи воды в ночное время были введены в Алуште, Партените и Малом Маяке. В Симферополе режим включения воды только в определенные часы действует с начала сентября. В некоторых районах воду стали подавать один раз в день – в основном вечером. Всего же режимное водоснабжение или подвоз воды введены в 29 населённых пунктах Крыма.

Однако большая часть из 5,8 млрд рублей, выделенных правительством России на решение проблем с водой на Крымском полуострове, уйдет именно Севастополю, где располагается база Черноморского флота России. Такая политика вызывает протесты у населения центральных районов Крыма.

О ситуации в Севастополе Радио Свобода на днях рассказал журналист Давид Аксельрод.
Уровень воды в водохранилище под Симферополем упал совсем. Пророссийские власти Крыма заявляют, что 2020 год был самым засушливым за полтора века&nbsp;
1 Уровень воды в водохранилище под Симферополем упал совсем. Пророссийские власти Крыма заявляют, что 2020 год был самым засушливым за полтора века 
Высохшее дно Симферопольского водохранилища 18 октября 2020 года
2 Высохшее дно Симферопольского водохранилища 18 октября 2020 года
По склонам водохранилища теперь можно кататься на скутере. Когда-то этот водный резервуар обеспечивал 80 процентов потребления воды в Крыму. В сентябре на полуострове были введены строгие меры ограничения расхода воды &nbsp;
3 По склонам водохранилища теперь можно кататься на скутере. Когда-то этот водный резервуар обеспечивал 80 процентов потребления воды в Крыму. В сентябре на полуострове были введены строгие меры ограничения расхода воды


 
Контейнеры с питьевой водой в жилых кварталах Симферополя. Это одна из мер, которые ввели власти в попытках справиться с кризисом&nbsp;
4 Контейнеры с питьевой водой в жилых кварталах Симферополя. Это одна из мер, которые ввели власти в попытках справиться с кризисом 

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