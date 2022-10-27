На правозащитника Осечкина завели дело о фейках про армию

Следственный комитет России возбудил против основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

По данным следствия, Осечкин в марте 2022 года опубликовал на ютьюб-канале проекта "ложные сведения о деятельности российских военнослужащих" на войне в Украине.

Владимир Осечкин основал проект Gulagu.net в 2011 году. Проект направлен на защиту прав заключённых, рассказывает о пытках и коррупции в российских тюрьмах. Также Осечкин и его команда подробно рассказывали о вербовке в учреждениях ФСИН осуждённых на войну в Украине.

В 2015 году Осечкин уехал из России после обысков по уголовному делу о мошенничестве. Сейчас он живёт во Франции.