Иранского футболиста Али Карими обвиняют в разжигании протестов

Иранские СМИ и политики обвиняют футболиста Али Карими в разжигании протестов из-за постов в соцсетях.

Живущий в Дубае Карими, бывший капитан национальной сборной Ирана по футболу, подвергся критике за свои посты в социальных сетях. Он осудил убийство 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини – она была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб и, по сообщению очевидцев, жестоко избита в полицейской машине. После чего Амини скончалась в больнице.

Футболист также поддержал протестующих, в особенности женщин, и призвал армию не допустить "пролития невинной крови".

"Не бойтесь сильных женщин. Может быть, придет день, когда они станут вашей единственной армией", – написал Карими в твиттере.

Он также порекомендовал безопасные VPN-сервисы, которые иранцы могут использовать для обхода государственных ограничений в Интернете, которые усилились на фоне протестов.

После гибели Махсы Амини сотни людей в Иране вышли на протесты – это самые массовые за многие годы протесты против действующей власти. Толпы людей в Тегеране и многих других городах атакуют полицейские участки, захватывают здания органов власти, женщины публично обрезают волосы и сжигают хиджабы.

По меньшей мере 57 человек погибли во время антиправительственных протестов. Международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила, что для разгона преимущественно мирных протестов силы безопасности Ирана стреляют по толпе дробью и другими металлическими шариками, используют слезоточивый газ и водометы, избивают протестующих дубинками. Организация призвала ООН начать расследование противозаконного поведения представителей иранских сил безопасности.

Власти Ирана, в свою очередь, отвергают обвинения в жестоких репрессиях, в результате которых были убиты десятки человек и задержаны 1200 человек. Сообщается, что в стране были созданы специальные суды для рассмотрения дел протестующих, которые, по утверждениям властей, были "наняты из-за границы".