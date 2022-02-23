На Пушкинской площади задержали участников антивоенных пикетов

В Москве на Пушкинской площади в среду полиция задержала шестерых активистов, некоторые из которых стояли в одиночных антивоенных пикетах. Их доставили в ОВД "Мещанский".

Полиция задержала Алексея Беленкина, Михаила Лейпунского, Григория Шеянова, Татьяну Козлову, Ольгу Зеликину и Дарью Масленникову. Некоторые из них просто находились на площади, другие - стояли в пикете против войны с Украиной.

Ранее в Москве у здания Администрации президента России были задержаны муниципальный депутат столицы Сергей Цукасов и музыкант Кирилл Медведев. Они проводили одиночные пикеты против войны с Украиной.

21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории самопровозглашенных республик.

22 февраля Российский парламент утвердил признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". За признание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ранее подписанных Владимиром Путиным, проголосовали единогласно все парламентарии обеих палат.