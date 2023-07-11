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На реке в Пермском крае пропала группа туристов с детьми

Иллюстративное фото

Во время сплава по реке Усьве в Пермском крае пропала группа из 22 туристов, половина из которых – дети. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональный отдел МЧС.

На маршрут протяжённостью порядка 175 километров группа вышла 4 июля. На конечной точке 9 июля туристов должен был встретить водитель. Однако группа там не появилась, на связь туристы не вышли до сих пор. Спасатели начали поиски.

По сведениям телеграм-канала Mash, сплав по реке туристы организовали самостоятельно.

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