На Ройзмана могут завести уголовное дело об оправдании терроризма

В отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана готовят новое уголовное дело об оправдании терроризма. В его основу может лечь фактура, собранная в ходе расследования дела о дискредитации российской армии, по которому проходит Ройзман. Об этом сообщает городской портал Екатеринбурга 66.ru со ссылкой на свои источники в полиции.
По словам одного из собеседников портала, дело готовят московские следователи МВД. Среди улик – сообщения Ройзмана в твиттере и его высказывания во время ютьюб-стримов. Источник уточнил, что решение о возбуждении нового дела пока не принято.
Другой собеседник, действующий сотрудник свердловского управления полиции, сообщил, что у местных полицейских тоже есть материалы, по которым можно привлечь Ройзмана – однако им "не дают ход". Также он рассказал, что в 2022 году Ройзмана дважды пытались признать иностранным агентом.
Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов не ответил на вопросы корреспондента 66.ru.
- Евгений Ройзман – известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.
- Ройзману вменяют повторную дискредитацию российской армии. Ранее суд уже трижды штрафовал Ройзмана по административной статье за дискредитацию вооружённых сил России – на общую сумму в 150 тысяч рублей. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы. На время следствия суд запретил Ройзману пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого власти добавили в административный кодекс статью о дискредитации российской армии. За повторную дискредитацию вооружённых сил России в течение года грозит уголовное дело. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, в повторной дискредитации российской армии обвиняют не менее 11 человек.
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