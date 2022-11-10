На следующий день. Александр Генис - об исходе выборов

Говорят, что значение выборов в CША так велико, что другим народам надо бы тоже в них участвовать. Пригожинские тролли поняли это буквально и атаковали американский интернет ложью, как я полагаю, надеясь надавить на чашу весов. Из этого ничего не получилось. И без вмешательства Москвы выборы прошли так, как обычно: непредсказуемым образом. Это, как заметил один обозреватель, лучшее, что можно сказать о демократии, которая считается только с голосом, точнее, с голосами народа.

На этот раз, как и на прошлых - президентских - выборах, далеко не сразу получается выяснить, кто победил и кто проиграл. День спустя очень часто бывает длинным и тревожным. Сводки с избирательных участков меняются чуть ли не каждую минуту. Журналисты пытаются подвести итоги. Аналитики торопятся объяснить меняющийся расклад. Биржа дрожит и падает. Монета стоит на ребре. И политические болельщики, азарт которых не меньше, чем у футбольных, следят за экраном, как перед решающим пенальти.

Однако, после ожесточенной кампании, которая обошлась в 10 миллиардов долларов, ситуация изменилась не так радикально, как можно было ожидать: все остались "при своих". Америка по-прежнему поляризована. Партии разделили её практически пополам, и любая власть вынуждена считаться с равным соперником.

Результат раздела - неопределенность, с которой придется считаться следующие два года Байдену, не сумевшему склеить страну за два предыдущие

При этом не обошлось без сюрпризов. Главный из них - "красная волна", которую с таким нетерпением ждали республиканцы и которую предсказывали опросы, не затопила выборы. Отчасти этому помешал бывший президент. Хотя его имени не было на бюллетенях, Дональд Трамп сыграл ту же роль, что топор под компасом в старинных приключенческих романах. Рассчитывая на его популярность, в борьбу вступили более трехсот кандидатов, которые отрицали легитимность Байдена и защищали так называемую большую ложь об украденных в 2016-м году выборах. Сам этот факт, писала в редакционной статье The New York Times, представляет большую опасность для судьбы демократии. Ведь е` существование возможно лишь в условиях честной игры и законной - мирной! - передачи власти. В отдельных случаях поддержка Трампа помогла кандидатам, но в целом она не принесла ожидаемого эффекта.

Лучше всего это заметно во Флориде, где обошедшийся без Трампа Рон Десантис вновь стал губернатором и теперь считается главным претендентом от Hеспубликанской партии на президентских выборах в 2024-м. Во всяком случае, Трамп, который сам собирается выставить свою кандидатуру, уже обеспокоился успехами конкурента и обещал раскрыть компромат на Десантиса.

При всём ажиотаже и увлекательности политических боёв выборы не смогли привести к универсальному ответу на стоящие перед страной вопросы, что и показали дебаты, на которых стороны говорили мимо друг друга. Республиканцы напирали на тяжелую инфляцию и рост преступности, демократы давили на запрет абортов и защиту демократии (ее хрупкость обнажил захват толпой Капитолия 6 января 2021 года). В этой ситуации труднее всего ориентироваться той трети избирателей, которую одни называют независимыми, а другие политическими бездомными.

Результат такого раздела - неопределенность, с которой придется считаться следующие два года Джо Байдену, так и не сумевшему склеить страну за два предыдущие.

Но миру важнее всего то, о чём почти не говорили кандидаты: война в Украине. Правда, группа быстро одумавшихся демократов и несколько республиканцев завели было речь о переговорах с Владимиром Путиным и сокращении военной помощи украинцам. Но речи эти надо понимать не в политическом, а в экономическом контексте. Так, республиканцы, желая сыграть на обеспокоенных государственным дефицитом избирателях, настаивали на большей подотчетности в расходах Пентагона. Вряд ли это можно считать угрозой решительной позиции США в борьбе с путинским режимом. Ведь он угрожает всему миру, а не только Украине. Об этом прямо накануне выборов темпераментно и по делу напомнил американский историк, лучший знаток вопроса Тимоти Снайдер.

Он предостерег от сокращения помощи, назвав её лучшей оборонной стратегией США. В трактовке Снайдера война в Украина - своего рода солнечное сплетение сегодняшней геополитики. Тут сосредоточились все болезненные вопросы современности. Это и защита от агрессии, и разрушение мирового порядка, и ядерный шантаж, и энергетическая безопасность, и климатический кризис, и урок Китаю, предостерегающий от нападения на Тайвань. Учитывая все это, пишет Снайдер, расходы на Украину ничтожны по сравнению с теми, которые может навязать стране и миру победа Путина. Другими словами, Путин представляет экзистенциальную, а значит, надпартийную опасность, с которой Америка вынуждена бороться независимо от того, кто победил на выборах.

К этому можно добавить, что Украина сражается за себя, за НАТО, передовым отрядом которой она, в сущности, уже является, за объединенную Европу, частью которой украинцы стремятся стать, за цивилизацию со всеми её институтами и инструментами. И ещё - если вдуматься в происходящее - свободная и независимая Украина сейчас воюет не только с россиянами, но и за них. Ведь только военное поражение путинского режима может привести к освобождению от него, что даст России надежду на лучшее будущее взамен того шанса, который Кремль обменял на дикую и никому не нужную войну.

Александр Генис – писатель и публицист, ведущий подкаста "Взгляд из Нью-Йорка"



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