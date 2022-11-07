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Пригожин о вмешательстве в выборы в США: "вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться"

Евгений Пригожин и Владимир Путин, архив

Связанный с Кремлём петербургский предприниматель Евгений Пригожин через пресс-службу подтвердил обвинения, что его структуры осуществляют вмешательство в предвыборную кампанию в США. Он внесён за вмешательство в выборы в американский санкционный список и объявлен в розыск Федеральным бюро расследований.

Пригожин ответил на просьбу прокомментировать материал о том, что перед выборами в Конгресс США 8 ноября американские аналитики обнаружили активность интернет-троллей в пабликах, посвящённых выборам, и предположили, что комментаторы связаны с Россией.

На запрос журналистов компания Пригожина ответила:

"Публикуем комментарий Евгения Викторовича: "Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень".

3 ноября компания Graphika, которая анализирует контент соцсетей с помощью искусственного интеллекта, опубликовала отчёт, в котором утверждает, что предположительно российские интернет-тролли распространяют политические карикатуры, оскорбляющие кандидатов от Демократической партии.

С 29 октября аналитики обнаружили шесть карикатур на кандидатов-демократов из американских штатов, где идёт наиболее упорная борьба, в частности Джорджии, Огайо, Нью-Йорка и Пенсильвании.

Согласно отчёту, карикатуры создали аккаунты, связанные с организацией NAEBC (Newsroom for American and European Based Citizens, что переводится как "Отдел новостей для граждан США и Европы"), которая ориентирована на людей крайне консервативных взглядов. NAEBC связывают с российским "Агентством интернет-исследований", которое считают аффилированным со структурами Пригожина.

Пригожина неоднократно называли основателем в Санкт-Петербурге "фабрики троллей", которая занимается пропагандой в интернете.

Во вмешательстве в политические и особенно предвыборные дискуссии в США российских интернет-троллей обвиняют с 2014 года; также были сообщения об их атаках на аккаунты политиков Великобритании, Индии и ЮАР. Сам Евгений Пригожин не подтверждает и не отрицает своей связи с "фабрикой".

  • Промежуточные выборы в Конгресс США 8 ноября покажут, кто будет контролировать парламент в последние два года первого срока президента Джо Байдена. Предвыборные опросы прогнозируют, что Республиканская партия по итогам выборов почти наверняка получит контроль над нижней палатой Конгресса, шансы в Сенате оцениваются примерно поровну. Также в 36 штатах состоятся выборы губернаторов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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