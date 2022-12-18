На Ставрополье завели уголовное дело из-за массовой гибели журавлей

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели зверей и птиц, случившейся в ноябре. Тогда на полях Ставрополья были найдены тушки погибших зайцев, чаек, фазанов и мелкой фауны. Особое беспокойство экологов вызвала гибель более 800 серых журавлей: эти птицы относятся к угрожаемым видам и занесены в Красную книгу края.

Ветеринарный надзор обнаружил в тушках погибших животных ядовитые химические соединения, которые обычно используются в сельском хозяйстве для травли мышей. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение найти виновников гибели фауны, однако краевой министр сельского хозяйства Сергей Измалков заявил, что никаких нарушений с протравкой грызунов обнаружено не было.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил борьбы с болезнями и вредителями растений. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы. Но ставропольские экологи не согласны с таким решением. Как сообщает издание "Активатика", исследователь Павел Пашков призвал добиваться возбуждения уголовного дела по другой статье - "Экоцид". Она предусматривает намного более суровое наказание - от 12 до 20 лет тюрьмы.

Пашков намерен добиться переквалификации дела. По его словам, это может стать прецедентом применения статьи об экоциде, который поможет экологам в России бороться и с другими преступлениями против природы.

Как рассказала сайту Кавказ.Реалии экоактивистка из Ставропольского края Валентина Величкина, подобные случаи в меньших масштабах уже были в прошлом. В этом году местные жители, в том числе охотники, фиксируют рекордный падёж птиц и диких животных, в том числе зайцев, куропаток, уток и лис.

"Это связано с желанием предпринимателей сэкономить на потравке грызунов. По правилам они должны нанимать бригаду, которая проходит поля и засыпает отравленное зерно в каждую норку, прикрывая ее, чтобы зерно случайно не съели дикие животные и птицы. Но предприниматели просто сельхозтехникой разбрасывают отраву по полю", – объяснила Величкина.