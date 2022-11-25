В Ставропольском крае от отравления массово гибнут звери и птицы

В Ставропольском крае продолжается массовая гибель диких зверей и птиц. В их числе и редкие виды, занесённые в Красную книгу - например, серые журавли, которых погибло уже более 800. Ветеринарные врачи обнаружили в останках животных соединения цинка и фосфора, которые используются в ядах для травли грызунов. Причиной массовых отравлений местные власти называют нарушения при потравке сельскохозяйственных вредителей фермерами.

Случаи массовой гибели животных фиксируются в крае с начала ноября. Жертвами отравлений стали фазаны, чайки, зайцы и мелкая фауна. Особое беспокойство экологов вызывает гибель серых журавлей, которые относятся к угрожаемым видам. В ноябре они перелетают через Ставрополье на пути на зимовку в Турцию.

Ветеринарная экспертиза обнаружила в останках животных химические соединения, которые обычно используются в сельском хозяйстве для травли мышей. По правилам техники безопасности, яд должен вноситься непосредственно в норы грызунов, но в этом случае его, видимо, просто рассыпали по полям. Министерство природы Ставропольского края начало проверку местных фермерских хозяйств и предупредило фермеров о возможной ответственности за нарушения.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение найти виновников гибели животных. "Нужно выяснить, кто же у нас не в норочки сыпет, а травит прям полями. Пускай ищут и найдут мне, кто это сделал," - сказал он.

Однако краевой министр сельского хозяйства Сергей Измалков заявил, что никаких нарушений с протравкой грызунов не обнаружено, и о прямой связи экологического бествия с борьбой с грызунами, по его мнению, говорить нельзя.

Помимо отравления птиц и животных, в крае недавно прошла вспышка острой инфекционной болезни - туляремии, которая разносится грызунами. По сообщению телеканала "Вести.Ставрополье", заболело как минимум 18 человек. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин заявил, что причина распространения инфекции - старые водопроводные трубы, которые только сейчас приводятся в порядок. Ведутся работы по обеззараживанию воды.