На суде по делу Саши Скочиленко применили перцовый газ

В Василеостровском райнном суде, где в пятницу прошло очередное заседание по делу активистки Саши Скочиленко, распылили перцовый газ. Об этом сообщает из зала суда корреспондент "Медиазоны". По его словам, это мог сделать судебный пристав. Ранее он угрожал применить газ, чтобы выгнать из коридора суда сторонников Скочиленко, пришедших выразить ей поддержку.

"Слушатели расходятся, хрипя и кашляя", - сообщает "Медиазона".

На пятничном заседании адвокаты Скочиленко представили её положительные характеристики с места работы и от руководителей благотворительных проектов, в которых она участвовала. Прокурор в ответ на это поинтересовался у Скочиленко, нарушала ли она дисциплину в школе. "А в детском саду вы хорошо себя вели? Ели кашу манную?" - спросио он. Скочиленко и защита сочли этот вопрос оскорбительным.

Защита также потребовала вызвать в качестве свидетеля бывшего директора Центра экспертизы Попова, который подписывал заключение по Скочиланко, хотя не имел на это права, сам не являясь назначенным экспертом. У адвокатов есть и другие вопросы в отношении экспертизы. Судья отказала, сторона защиты заявила, что подаст письменное ходатайство.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.