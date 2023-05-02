Петербургские депутаты попросили Путина освободить Сашу Скочиленко

Петербургские муниципальные депутаты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Сашу Скочиленко, сообщает "Бумага".

В своем обращении депутаты указали, что Скочиленко не представляет "никакой угрозы для Российской государственности". Поступок художницы они объяснили "защитной реакцией ее психики" из-за "запредельно высокого уровня эмпатии". Депутаты потребовали снять со Скочиленко все обвинения и освободить ее из-под стражи.

По данным "Бумаги", под заявлением подписались 25 человек из 17 муниципальных округов города.