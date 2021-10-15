Треть россиян считает, что у геев равные права с другими гражданами

Треть россиян согласны, что геи и лесбиянки должны пользоваться такими же правами, что и другие граждане России. Таковы данные опроса "Левада-центра", признанного в России "иностранным агентом". Два года назад так считал почти каждый второй респондент (47 процентов).

Больше половины сторонников равенства прав — среди россиян в возрасте 18-24 лет. Среди участников опроса от 55 лет и старше такое мнение разделяет четверть опрошенных.

Согласно опросу, 38 процентов россиян относятся к ЛГБТ-людям с отвращением или страхом. Около четверти испытывают раздражение и настороженность, почти треть респондентов заявили, что относятся к геям и лесбиянкам без особых эмоций.

В то же время социологи отмечают, что общественное мнение в отношении ЛГБТ-людей становится более поляризованным. Так, за последние шесть лет доля тех, кто считает, что взрослые люди могут вступать в отношения с партнерами того же пола выросла с 19 до 25 процентов. Одновременно выросла доля тех, кто придерживается противоположного мнения — с 58 до 69 процентов. Число респондентов, затруднившихся дать однозначный ответ, резко снизилась — с 23 до 7 процентов.