На телеканале CNN сегодня - премьера документального фильма "Навальный"

Вечером в воскресенье 24 апреля по телеканалу CNN и стриминговому сервису CNN+ будет показан документальный фильм "Навальный". Его премьера состоялась на фестивале "Сандэнс" в январе нынешнего года, для широкого зрителя он будет показан впервые.

29-летний канадский режиссер Дэниел Роэр в фильме рассказал историю отравления - предположительно, российскими спецслужбами - российского оппозиционера Алексея Навального, его многодневного лечения в немецкой клинике и расследования, проведенного им самим и его соратниками. Фильм начали снимать ещё осенью 2020 года, когда Навальный проходил реабилитацию в Германии. В ленте фигурирует он сам, члены его семьи, его соратники.

Фильм финансировали совместно киноподразделение CNN и кабельно-стриминговый сервис HBO Max. Сообщается, что телепоказ начнется 24 апреля в 9 часов вечера по времени Атлантического побережья США (4.00 утра 25 апреля по московскому времени). Подписчики стримингового сервиса CNN+ увидят фильм без рекламных перебивок.

Как заявила Кортни Секстон, старший вице-президент киноподразделения CNN: "В то время, как американцы стремятся осознать широкий контекст трагических событий, разворачивающихся в Восточной Европе, мы предлагаем телезрителям и пользователям стримингового сервиса посмотреть фильм «Навальный»". Её слова приводит "Голос Америки".

Американские киноэксперты называют фильм бесстрашной расследовательской журналистикой, блистательно снятой и смонтированой.

В картине показан драматичный отрезок жизни Навального с момента его отравления в августе 2020 года во время перелета из Томска в Москву и до его ареста 17 января 2021 года, когда после реабилитации в Германии он вернулся в Россию. Он был арестован в аэропорту Шереметьево, осужден на длительный срок по обвинениям, которые он сам, его соратники и правозащитники считают сфабрикованными, и помещен в колонию, где находится по сей день.

Ключевым эпизодом фильма по накалу эмоций можно считать неожиданно удавшийся пранк-звонок, срежиссированный Навальным совместно с болгарским медиаэкспертом, журналистом-расследователем издания Bellingcat Христо Грозевым.

Роэр рассказал, что сначала отнесся к идее Навального позвонить одному из его предполагаемых отравителей как к возможной декорации для фильма, но не думал, что пранк возможен всерьёз. Навальный во время звонка представился помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

По словам канадского режиссёра, он не говорит по-русски, поэтому во время звонка не понимал ни слова. Но он всё понял, увидев, "как напряжены эти русские, обычно не проявляющие эмоций, как у них отвисли челюсти и как они пребывают в неверии", рассказал Роэр в интервью The Hollywood Reporter. На кадрах видно, что Христо Грозев и сам Навальный не ожидали, что сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев расскажет подробности "неудачной" операции.

В эти дни фильм «Навальный» демонстрируется на нескольких европейских и американских кинофестивалях, а в Великобритании он идёт в кинотеатрах.

Премьера на CNN пройдёт в праздник Пасхи, или воскресения Христова.