На Тувалу отложили выборы премьера из-за высоких волн и прилива

На Тувалу перенесли выборы нового премьер-министра, потому что несколько депутатов не могут добраться до столицы из-за высоких волн и сильного прилива. Тувалу тонет из-за поднимающегося уровня моря, вызванного изменением климата.

На голосование в Фунафути должны были приехать 16 новоизбранных депутатов, однако четверо из них "застряли на внешних островах", сказал представитель избирательной комиссии Тувалу. Маленький столичный порт не может принять суда из-за четырёхметровых волн и прилива в 3,2 метра.

Метеорологическая служба Тувалу предупредила жителей столицы о необходимости оставаться дома. На свежих фотографиях из Фунафути видно, как вода бьёт в двери домов, расположенных на возвышенностях, а волны обрушиваются на дороги.

По прогнозам учёных, к 2050 году приливы будут полностью затапливать Фунафути. В ноябре 2023 года Тувалу заключило соглашение с Австралией о постепенной миграции тувалийцев на материк.

Повышение уровня океана, вызванное преимущественно таянием ледников и нагревом воды, – одно из последствий глобального потепления. Также изменение климата влияет на частоту и интенсивность погодных явлений, в том числе штормов и приливов.