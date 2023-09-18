В Нью-Йорке провели многотысячный марш против ископаемого топлива

В Нью-Йорке прошёл многотысячный марш против ископаемого топлива: на этой неделе в городе состоится очередной климатический саммит ООН.

По оценкам организаторов, в воскресном марше приняли участие 75 тысяч человек, включая известных политиков и актёров. Около 15% вышли на протест впервые, выяснила социолог Американского университета Дана Фишер, проводившая опрос участников марша.

Фишер также подсчитала, что 86% опрошенных ею демонстрантов недавно пережили сильную жару, 21% – наводнение, 18% – значительную засуху. Респонденты чувствуют преимущественно грусть и гнев, рассказала учёная агентству Associated Press.

Участники марша скандировали, что их жизнь и будущее зависят от прекращения использования угля, нефти и газа, сжигание которых способствует глобальному потеплению и увеличению природных катаклизмов. Демонстранты несли плакаты, в том числе "Даже Санта знает, что уголь вреден", "Ископаемое топливо убивает нас" и "Держите его в земле".

Кроме того, протестующие обратились непосредственно к президенту США Джо Байдену, призывая его отказаться от нефтегазовых проектов и объявить чрезвычайную климатическую ситуацию. "Если вы хотите победить в 2024 году, если вы не хотите, чтобы кровь моего поколения была на ваших руках, покончите с ископаемым топливом", – заявила 17-летняя участница марша.

В ответ на призывы климатических активистов представители нефтегазовой отрасли заявляют, что их продукция очень важна для экономики, и опасаются, что США "окажутся в зависимости от нестабильных зарубежных регионов, получающих более дорогую и гораздо менее надёжную энергию".

Ранее ООН отметила, что страны значительно отстают от плана по ограничению потепления климата на 1,5°С, который был согласован в 2015 году. С тех пор планета нагрелась уже как минимум на 1,1°С.

Лето 2023 года стало самым жарким в истории наблюдений: температурные рекорды бились один за другим. Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана.

Высокие температуры приводят к гибели людей и животных, уничтожению растений, а также способствует распространению засух и лесных пожаров.