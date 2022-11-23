На Урале закрылся проект для жертв насилия: команда эмигрировала

В Екатеринбурге прекратила свою работу общественная организация "Стигма", которая занималась помощью жертвам домашнего насилия. Как сообщила местному изданию It's My City основательница "Стигмы" Ирина Норман, большая часть команды проекта уехала из России, а оставшиеся пока думают, как жить в нынешних условиях.

В числе факторов, повлиявших на закрытие "Стигмы", Норман перечислила внутреннее ощущение участников, текущую ситуацию, отъезд, разрыв с родиной. "Изначально наша идея заключалась в публичном высказывании на тему насилия, а не просто в оказании помощи. С текущими факторами и обстановкой это сложно реализовывать," - сказала она.

"Стигма" была создана екатеринбургскими активистами в 2020 году. Она создала в телеграме чат-бот для того, чтобы любой желающий мог получить бесплатную юридическую или психологическую консультацию, анонимно поделиться своей историей или сообщить о том, что ему необходима срочная помощь. Также "Стигма" занималась просветительской деятельностью в сфере домашнего насилия и его недопустимости, провела две Уральских недели против домашнего насилия, несколько выставок и несколько десятков сеансов терапевтических групп поддержки и лекций.