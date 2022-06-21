На входе в НАТО. Рикард Йозвяк – о проблеме Швеции и Турции

29 и 30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО, а это значит, что заканчивается время для снятия вето Турции на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в альянс. Настроения в Брюсселе, как и в Стокгольме с Хельсинки, пока что мрачные. Надежда на то, что в считаные дни удастся что-то изменить, медленно гаснет. Похоже, можно забыть о самом быстром вступлении в альянс за всю историю (к концу лета скандинавские страны могли бы стать 31-м и 32-м членами НАТО). Напротив, пошли разговоры о том, что тупиковая ситуация сохранится в течение года.

Внимание приковано к главе Турции Реджепу Эрдогану, чья жесткая позиция против Финляндии и особенно против Швеции выглядят серьёзнее, чем когда-либо раньше. Кто-то надеется, что решение проблемы придет из-за Атлантики и президент США Джо Байден сможет все уладить. А если и нет, то остается надежда, что премьер-министры Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин найдут пространство для манёвра. Но есть ещё один политик, которому по силам повлиять на ситуацию. Встречайте: Амине Какабаве, уроженка Ирана из курдской семьи, бывший боец курдского ополчения пешмерга, а сейчас очень влиятельный независимый депутат шведского парламента. Она, несомненно, один из самых ярких, неоднозначных и узнаваемых политиков Швеции. Не будем далеко ходить, вот название её автобиографии, опубликованной в 2016 году: "Амине – не больше чем автомат Калашникова".

Что-то да произойдет, если даже выход из тупикового положения не будет найден до или во время саммита НАТО в Мадриде

Она родилась на северо-западе Курдистана в 1970 году, в 13 лет она присоединилась к боевым формированиям курдов, но спустя шесть лет бежала в Швецию. Подрабатывая домработницей и посещая вечерние курсы, получила степень магистра социальных наук в Стокгольмском университете. В 2008 году прошла в парламент от Левой партии и с тех пор регулярно переизбирается. В 2016 году журнал Focus назвал её "шведом года". Какабаве называет себя марксисткой, но три года назад её исключили из партии, после ожесточенных споров из-за её слов о "невежестве" левых политиков в отношении роли патриархальных клановых структур в пригородах с большим количеством иммигрантов. Многие её однопартийцы приняли такие заявления за исламофобию.

Какабаве успела построить карьеру уже и как независимый политик. Именно благодаря её поддержке в прошлом году стало возможным формирование социал-демократического правительства меньшинства во главе с Андерссон. Чтобы получить её голос, Какабаве обещано много чего хорошего, в основном связанного с поддержкой курдов. Расширить сотрудничество с "Демократическим союзом", курдской партией из Сирии, которую терпеть не может Турция? Хорошо! Поддержать курдские отряды народной самообороны, которые, по мнению Анкары, связаны с Рабочей партией Курдистана и из-за этого воспринимаются турецкими властями как террористы? Пожалуйста! Потребовать освобождения из тюрьмы турецкого политика-курда Селахаттина Демирташа? Не вопрос! На этом перечень не заканчивается. На прошлой неделе шведская парламентская оппозиция объявила вотум недоверия министру юстиции, но при голосовании не хватило одного голоса поддержки – разумеется, это была Какабаве.

И хотя между ней и социал-демократами не заключено новых договоренностей, Какабаве все же заявила журналистам: я ожидаю продления Швецией эмбарго на поставку оружия в Турцию; необходимо сделать послабления в отношении 130 курдов, которых шведские спецслужбы считают угрозой из-за их связи на родине с "народной самообороной". Какабаве добавила как бы невзначай, что на следующей неделе в парламенте пройдет ещё одно важное голосование, по принятию бюджета. И если кабинет министров не сможет найти общий язык с правыми партиями, то её голос может стать решающим в судьбе документа.

Похоже, Финляндия вряд ли вступит в НАТО в одиночку (страна подала заявку одновременно со Швецией), и, кажется, всё придётся отложить: в ближайшее время шаткое положение стокгольмского правительства не позволит пойти на какую-либо сделку с Турцией. Многие западные страны отменили или вовсе не приняли эмбарго на поставку Анкаре оружия. Сейчас кажется маловероятным, что Швеция последует их примеру. Сложно представить, что Стокгольм признает курдские отряды самообороны террористическими, как это случилось с Рабочей партией Курдистана несколько десятков лет назад. Да и выдача проживающих в Швеции турецких националистов, которых подозревают в связях с РПК, тоже маловероятна.

Тем временем обстановка в Турции усложняется: Эрдоган, судя по всему, понимает, что столкнулся с серьёзным падением своей популярности на фоне экономических проблем и запредельного уровня инфляции. Что может быть лучше для разжигания националистических настроений перед президентскими и парламентскими выборами в следующем году? Но ещё до этого, в сентябре, в Швеции пройдут парламентские выборы, и Какабаве может потерять своё привилегированное положение в риксдаге. А может, социал-демократы станут порешительнее, посчитав, что населению Швеции важнее укрепить безопасность за счет быстрого вступления в НАТО, чем нанести ущерб Эрдогану, поддерживая курдов. Что-то да произойдёт, если даже выход из тупикового положения не будет найден до или во время саммита НАТО в Мадриде.



Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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