На воинском кладбище под Выборгом повреждена часть надгробий

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориальных сооружений на воинском кладбище времен Великой Отечественной войны в поселке Барышево Выборгского района.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. На надгробьях видны следы от пуль. "При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин, исходящих от них. В ходе осмотра обнаружены и изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами", – говорится в сообщении.

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По данным издания 47news, на территории воинского захоронения найдены две гильзы 9-го и 120-го калибров, бутылки из-под пива и окурки.

Как пишет сайт Север.Реалии, 13 августа повреждения на кладбище заметила сотрудница местной администрации. На этом участке захоронено 49 военнослужащих 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии, которые погибли в 1944 году, и 23-й армии (погибли в 1941 году).