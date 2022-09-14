Опубликовано видео вербовки заключённых. На нём, предположительно, Пригожин

Команда Алексея Навального опубликовала в своём телеграм-канале видео, на котором, как утверждается, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин лично вербует на войну с Украиной заключённых одной из колоний республики Марий Эл.

Видеозапись, судя по всему, сделана на мобильный телефон. Кто её автор, и как она попала к сторонникам Навального - не уточняется. Также нет прямых доказательств того, что на кадрах, которые невысокого качества, именно Пригожин, хотя внешность и голос человека, вербующего заключённых, по всем характеристикам очень схожи с внешностью и голосом предпринимателя.

На видео человек, похожий на Пригожина, стоя перед строем мужчин в тюремных робах, представляется участником частной военной компании "Вагнер" и рассказывает об условиях отправки на войну. По его словам, осуждённые, которые согласятся принять участие в боевых действиях, пробудут полгода на передовой, если такому наёмнику меньше 22 лет, то необходимо письменное согласие родственников, во время службы запрещается мародёрство, употреблять алкоголь и наркотики, вступать в "сексуальные контакты" с местным населением, а также "отступать и сдаваться в плен", для чего каждому наёмнику обещают выдать по две гранаты (вероятно, для подрыва подошедшего вплотную противника, а затем - самоподрыва). Дезертирство, по словам человека на видео, карается расстрелом на месте.

В случае гибели в бою, вербовщик обещает похоронить заключённых либо там, где они укажут в завещаниях, либо "на аллеях героев в тех городах, где она есть", либо (тех, кто не знает, где хочет быть захороненным) рядом с часовней ЧВК "Вагнер" в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

Тем заключённым, которые через полгода останутся живыми, он обещает помилование, или, в случае такого желания, продолжение службы в ЧВК. "Вариантов вернуться на зону - никаких", - подчёркивает на видео человек, похожий на Пригожина, добавляя при этом, что сейчас ему "нужны только штурмовики", которые будут "наступать", и что таких в "Вагнере" - 60 процентов. Вербовщик предупреждает, что "война тяжёлая", и что "расход боеприпасов у ЧВК в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде".

Отдельно он рассказывает, что первые заключённые, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер", принимали участие в штурме угледарской ТЭЦ в начале июня. "Сорок человек из Питера, строгий режим, рецидив, зашли в окопы противника с ножами - и вырезали его", - говорит, как утверждает команда Навального, Евгений Пригожин, и называет при этом потери наступавших: 3 погибших, 7 раненых. Среди погибших, по его словам, заключённый, который из 52 лет своей жизни провёл в тюрьме тридцать.

В конце видео вербовщик даёт пять минут на принятие решения и говорит: "У вас есть кто-нибудь, кто может вас с зоны вытащить? Таких двое - Аллах и Бог, но они вытаскивают в деревянном ящике. Я же вас живыми отсюда забираю. Но не всегда живыми возвращаю".

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о вербовке для участия в боевых действиях на территории Украины российских заключённых, а также о том, что поиском наёмников занимается лично Евгений Пригожин. Сообщалось, в частности, о его визитах в три колонии в Ивановской области, где ему удалось завербовать 650 человек, а также в две колонии Ростовской области, после чего состав ЧВК "Вагнер" пополнили около тысячи наёмников. Тогда утверждалось, будто Пригожин заявил заключённым, что во время боевых действий они могут делать с украинцами "всё, что захотят, и им ничего за это не будет".