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Туркменский лидер распорядился усилить контроль за интернетом

Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился ужесточить контроль за интернетом в стране, где работа сети и без того считается одной из самых медленных в мире, а стоимость услуг – одной из наиболее дорогих.

На расширенном заседании Государственного совета безопасности 12 января Бердымухамедов призвал профильное министерство проанализировать нынешнюю военно-политическую ситуацию, положение с безопасностью в Центральноазиатском регионе и оценить её влияние на Туркменистан, передаёт Туркменская служба Радио Свобода.

"Наблюдение за интернетом не осуществлялось должным образом", - заявил Бердымухамедов, подводя итоги прошлого года. Как отмечается, он обязал Министерство национальной безопасности выявлять ресурсы, "не отвечающие конституционному устройству страны, пропагандирующие терроризм, экстремизм, национализм и иную противоправную деятельность".

Крупные социальные сети, включая Facebook, Twitter, а также YouTube и независимые новостные агентства остаются заблокированными в Туркменистане в течение многих лет.

Заявление Бердымухамедова последовало за событиями в соседнем Казахстане, где акции против высоких цен на газ на западе страны привели к общенациональным протестам и переменам во власти. Одновременно происходили беспорядки и столкновения, сопровождавшиеся человеческими жертвами. Но до сих пор не ясно, кто были зачинщики этих погромов. По всему Казахстану происходили отключения интернета.

В последние годы правительство Туркменистана, который считается одним из самых закрытых государств, усиливало контроль за доступом граждан к информации, пытаясь воспрепятствовать утечкам сведений из страны, и одновременно блокируя сообщения из-за рубежа, содержащие критику действий Ашхабада.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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