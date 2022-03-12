ЦИК Туркменистана отчитался о явке на выборах президента в 97%

В Туркменистане, где 12 марта прошли досрочные президентские выборы, в голосовании приняли участие более 97 процентов зарегистрированных избирателей, сообщил вскоре после закрытия участков Центризбирком страны.

Голосование завершилось в семь вечера по местному времени. В стране были открыты около 2600 участков. Ведётся подсчёт голосов.

Многие эксперты считают выборы в Туркменистане – одной из самых закрытых стран мира – формальностью, с целью передачи власти авторитарным лидером Гурбангулы Бердымухамедовым своему сыну – 40-летнему Сердару Бердымухамедову, работавшему вице-премьером.

Помимо него в выборах участвовали ещё 8 кандидатов. Но все они считаются лояльными нынешнему главе государства и не рассматриваются как реальные соперники его сыну. Никаких предвыборных дебатов в стране не проводилось.

С тех пор как Туркменистан обрёл независимость от СССР в 1991 году, ни одни выборы там западные наблюдатели и правозащитники не признавали свободными и справедливыми.

Политической оппозиции в стране нет. Все медиа подконтрольны государству, а власти нетерпимы к любому инакомыслию и свободе слова.

При Бердымухамедове, который руководит страной с 2006 года, уровень жизни населения резко снизился, хотя Туркменистан обладает четвёртыми по объему запасами природного газа в мире. Эксперты отмечают также высокий уровень коррупции, нехватку продовольствия, высокие инфляцию, безработицу и практически полное отсутствие иностранных инвестиций.

В первой половине февраля Гурбангулы Бердымухамедов, выступая парламенте, заявил, что намерен сложить президентские полномочия, чтобы освободить путь "молодым лидерам".