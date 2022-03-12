Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ЦИК Туркменистана отчитался о явке на выборах президента в 97%

Сердар Бердымухамедов

В Туркменистане, где 12 марта прошли досрочные президентские выборы, в голосовании приняли участие более 97 процентов зарегистрированных избирателей, сообщил вскоре после закрытия участков Центризбирком страны.

Голосование завершилось в семь вечера по местному времени. В стране были открыты около 2600 участков. Ведётся подсчёт голосов.

Многие эксперты считают выборы в Туркменистане – одной из самых закрытых стран мира – формальностью, с целью передачи власти авторитарным лидером Гурбангулы Бердымухамедовым своему сыну – 40-летнему Сердару Бердымухамедову, работавшему вице-премьером.

Помимо него в выборах участвовали ещё 8 кандидатов. Но все они считаются лояльными нынешнему главе государства и не рассматриваются как реальные соперники его сыну. Никаких предвыборных дебатов в стране не проводилось.

С тех пор как Туркменистан обрёл независимость от СССР в 1991 году, ни одни выборы там западные наблюдатели и правозащитники не признавали свободными и справедливыми.

Политической оппозиции в стране нет. Все медиа подконтрольны государству, а власти нетерпимы к любому инакомыслию и свободе слова.

При Бердымухамедове, который руководит страной с 2006 года, уровень жизни населения резко снизился, хотя Туркменистан обладает четвёртыми по объему запасами природного газа в мире. Эксперты отмечают также высокий уровень коррупции, нехватку продовольствия, высокие инфляцию, безработицу и практически полное отсутствие иностранных инвестиций.

В первой половине февраля Гурбангулы Бердымухамедов, выступая парламенте, заявил, что намерен сложить президентские полномочия, чтобы освободить путь "молодым лидерам".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG