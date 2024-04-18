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На выборах в парламент Хорватии снова победили правоцентристы

Андрей Пленкович
Андрей Пленкович

Правящее консервативное Хорватское демократическое содружество (ХДС) победило на парламентских выборах, состоявшихся накануне, 17 апреля.

По итогам подсчёта почти всех бюллетеней, ХДС во главе с премьер-министром страны Андреем Пленковичем получает 61 место в парламенте. Его ближайший исторический соперник – социал-демократический альянс "Реки справедливости", поддержанный президентом Хорватии Зораном Милановичем, – 42 места.

Таким образом, для формирования большинства ХДС потребуется поддержка ещё нескольких правых депутатов. Крайне правое "Движение за государственность" занимает 14 мест, правоцентристский "Мост" – 11.

Выборы в парламент Хорватии, 18 апреля 2024 года
Выборы в парламент Хорватии, 18 апреля 2024 года

"Я хочу поздравить другие партии, которые потерпели поражение от ХДС", – заявил в своей победной речи Пленкович, пообещав начать формировать коалицию в первое утро после выборов.

Если ХДС, как и ожидается, останется у власти, Хорватия продолжит придерживаться прозападного курса, поддерживая Украину в её борьбе с российской агрессией. Победа "Рек" могла бы отдалить Хорватию от Евросоюза и приблизить к России.

Президент Миланович, который в марте 2024 года распустил парламент и заявил, что в случае победы "Рек" станет премьер-министром, неоднократно высказывал пророссийскую позицию. Среди прочего он выступал против обучения украинских солдат в Хорватии и против отправки оружия в Украину, а также критиковал политику ЕС в отношении Украины.

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