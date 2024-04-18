На выборах в парламент Хорватии снова победили правоцентристы

Правящее консервативное Хорватское демократическое содружество (ХДС) победило на парламентских выборах, состоявшихся накануне, 17 апреля.

По итогам подсчёта почти всех бюллетеней, ХДС во главе с премьер-министром страны Андреем Пленковичем получает 61 место в парламенте. Его ближайший исторический соперник – социал-демократический альянс "Реки справедливости", поддержанный президентом Хорватии Зораном Милановичем, – 42 места.

Таким образом, для формирования большинства ХДС потребуется поддержка ещё нескольких правых депутатов. Крайне правое "Движение за государственность" занимает 14 мест, правоцентристский "Мост" – 11.

"Я хочу поздравить другие партии, которые потерпели поражение от ХДС", – заявил в своей победной речи Пленкович, пообещав начать формировать коалицию в первое утро после выборов.

Если ХДС, как и ожидается, останется у власти, Хорватия продолжит придерживаться прозападного курса, поддерживая Украину в её борьбе с российской агрессией. Победа "Рек" могла бы отдалить Хорватию от Евросоюза и приблизить к России.

Президент Миланович, который в марте 2024 года распустил парламент и заявил, что в случае победы "Рек" станет премьер-министром, неоднократно высказывал пророссийскую позицию. Среди прочего он выступал против обучения украинских солдат в Хорватии и против отправки оружия в Украину, а также критиковал политику ЕС в отношении Украины.