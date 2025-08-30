Глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля

Поддерживаемая Ираном группировка "Ансар Алла", известная как хуситы, контролирующая значительную часть Йемена включая столицу страны Сану, в субботу подтвердила сообщения о гибели главы сформированного хуситами правительства Ахмеда аль-Рахави в результате израильского удара по Йемену ранее на этой неделе.

О гибели высокопоставленного представителя хуситов ранее сообщали израильские и арабские СМИ. Удар по Сане был нанесён в четверг. В пятницу его нанесение подтвердили израильские военные, отметив, что его целью был министр обороны в правительстве хуситов и глава их генерального штаба.

В заявлении хуситов сказано, что погибли аль-Рахави и ещё несколько министров его кабинета. О том, погиб ли министр обороны, не говорится. Израильские СМИ писали, что всего погибли 12 членов кабинета, официально это не подтверждено.

Агентства отмечают, что фактически работой правительства хуситов руководил заместитель аль-Рахави Мохаммед Мофтах, который в субботу стал официальным преемником погибшего премьера.

Йеменские хуситы с осени 2023 года периодически наносят ракетные удары по Израилю, а также атакуют суда в Красном море, направляющиеся в порты Израиля или как-то связанные с этой страной. Хуситы заявляют, что делают это из солидарности с палестинцами. Израильские военные самолёты неоднократно наносили удары по целям в Йемене, под ударом были порты, нефтехранилища и военные объекты.



