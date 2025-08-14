На замдиректора "Ельцин центра" Людмилу Телень составлен административный протокол о "дискредитации" армии РФ. Из-за чего он составлен — неизвестно. Дело рассмотрит 26 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, пишет пресс-служба судов Свердловской области.

В начале августа исполнительный директор "Ельцин центра" Александр Дроздов призвал силовиков проверить посты связанного с пропагандистом Владимиром Соловьевым провластного телеграм-канала "Уралlive", обвинив канал в информационной войне против "Ельцин центра" и в травле Людмилы Телень.

Сама Телень 1 августа заявила о намерении подать иск против авторов "Уралlive" и ВГТРК за публикацию фотографии ее израильского паспорта, которая, как она считает, является нарушением закона о персональных данных. "Для меня, как профессионального журналиста, это кейс, который говорит как минимум о профнепригодности авторов публикации. Кстати, источник информации не указан ни в первом, ни во втором случае", — сказала тогда Телень. Она добавила, что является гражданкой России и Израиля, что не нарушает законов России, а акцент на ее втором гражданстве сочла проявлением антисемитизма.

"Ельцин центру" уже не раз приходилось отменять мероприятия после публикаций в "Уралlive" о том, что приглашенные участники этих организаций якобы занимают антироссийскую позицию. За закрытие "Ельцин центра" высказывались Владимир Соловьёв и режиссер Никита Михалков, который также требовал признать цент "иностранным агентом".