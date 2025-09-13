Ссылки для упрощенного доступа

На заводе "Башнефти" в Уфе возник пожар после атаки беспилотников

Фото из телеграм-канала Радия Хабирова
Фото из телеграм-канала Радия Хабирова

Не менее двух беспилотников самолётного типа атаковали 13 сентября предприятие "Башнефти" в Уфе. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

По словам Хабирова, служба охраны завода заметила один из дронов, отследила его и открыла огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Поврежденный аппарат упал на территории предприятия.

"Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Позже был сбит еще один дрон. Масштаб последствий его падения уточняется, добавил глава республики.

Жертв и пострадавших, по официальным данным, нет.

Местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео атаки и пожара на заводе "Башнефть-Новойл" в промзоне Уфы.

Аэропорт города временно приостановил работу.

По подсчётам агентства Reuters, удары Украины по состоянию на конец августа вывели из строя 17% российской нефтеперерабатывающей отрасли. Это грозит дефицита топлива и падением поступлений в бюджет сборов от нефтегазовой отрасли.

