На жителя Владивостока завели дело за картинку с "коктейлем Молотова"

В отношении 18-летнего жителя Владивостока Вени Шишкина возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма за то, что он отправил картинку с изображением "коктейля Молотова" в телеграм-чат на 80 человек. Об этом сообщает "Мемориал".
Шишкин трансгендерный мужчина, его поместили в СИЗО Владивостока. Ему грозит до семи лет колонии. "Мемориал" запустил сбор на оплату труда адвоката для подозреваемого, на момент публикации большую часть суммы уже собрали.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России участились нападения на военкоматы, в том числе с "коктейлями Молотова". После объявления мобилизации 21 сентября случаев поджогов стало еще больше. На момент публикации известно о 24 случаях поджогов (или попыток поджога) военкоматов и администраций с начала мобилизации, из них десять - в городах Сибири.
На фоне участившихся инцидентов, в российском Генштабе заявили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.
21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.