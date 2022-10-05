На жителя Владивостока завели дело за картинку с "коктейлем Молотова"

В отношении 18-летнего жителя Владивостока Вени Шишкина возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма за то, что он отправил картинку с изображением "коктейля Молотова" в телеграм-чат на 80 человек. Об этом сообщает "Мемориал".

Шишкин трансгендерный мужчина, его поместили в СИЗО Владивостока. Ему грозит до семи лет колонии. "Мемориал" запустил сбор на оплату труда адвоката для подозреваемого, на момент публикации большую часть суммы уже собрали.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России участились нападения на военкоматы, в том числе с "коктейлями Молотова". После объявления мобилизации 21 сентября случаев поджогов стало еще больше. На момент публикации известно о 24 случаях поджогов (или попыток поджога) военкоматов и администраций с начала мобилизации, из них десять - в городах Сибири.

На фоне участившихся инцидентов, в российском Генштабе заявили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.

21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.