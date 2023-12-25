Набиуллина: отключение от SWIFT и заморозка активов болезненны

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала отключение российских кредитных организаций от системы международных платежей SWIFT и заморозку активов наиболее болезненными санкциями для финансовой системы страны.

Как рассказала Набиуллина в первом за почти два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину интервью РБК, отключение России от SWIFT до сих пор является нерешённой проблемой для финансового сектора России.

По словам Набиуллиной, Банк России был готов к части санкций, которые были введены странами Запада в ответ на российское вторжение в Украину, так как столкнулся с ограничениями после аннексии Крыма в 2014 году. В частности, уже тогда в России начали создавать национальную платёжную систему, чтобы снизить риски отключения от SWIFT. Однако проблемой стала именно невозможность международных (трансграничных) платежей. "Да, выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но это остаётся еще проблемой для многих предприятий", - цитирует РБК главу российского Центробанка.

Заморозка резервов российского Центробанка за рубежом стала "очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов", считает Набиуллина. России, как утверждает глава ЦБ, удалось снизить негативные последствия от этих санкций с помощью плавающего курса и ограничений на продажу валюты, которые были приняты весной 2022 года.

"Очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц - миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами", - добавила Набиуллина.

Она не исключила ужесточения санкций против России и подчеркнула, что к этому надо быть готовыми, даже если "есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено", сказала глава Банка России в интервью РБК.

Ранее издание Politico назвало Эльвиру Набиуллину "разрушителем" года. "Агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной, которая уже десять лет возглавляет российский ЦБ, неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. Она также сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля", — пишет Politico.

Западные страны активно изучают способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Как пишет газета Financial Times, "члены "Группы семи" и другие государства могут конфисковать активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию прекратить агрессию".

Отмечается, что активизация переговоров вызвана тем, что в последние недели сорвалось выделение двух пакетов финансовой помощи для Украины на сумму более 100 миллиардов долларов: так как республиканцы в Конгрессе США и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против финансирования Киева.